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В Симферополе ограничат продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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В Симферополе ограничат продажу алкоголя
В Симферополе ограничат продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В Симферополе ограничат продажу алкоголя
В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета.Уточняется, что для действующего бизнеса предусмотрен переходный период до 2030 года. По мнению депутатов крымской столицы, меры помогут повысить качество жизни населения и защитят право горожан на тишину и безопасность детей.В Крыму ранее ограничили продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Запрет действует с 23 сентября 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажкахВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаС 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем
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крым, симферополь, алкоголь, торговля, новости крыма, общество
В Симферополе ограничат продажу алкоголя

В Симферополе с 1 сентября ограничат продажу алкоголя вблизи школ и жилых домов

08:39 28.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета.

"С 1 сентября 2025 года запрещается реализация алкоголя в радиусе 150 метров от школ, детских садов и учреждений для несовершеннолетних и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания ближе 100 метров от многоквартирных домов", - информирует пресс-служба горсовета по итогам пленарного заседания.

Уточняется, что для действующего бизнеса предусмотрен переходный период до 2030 года.
По мнению депутатов крымской столицы, меры помогут повысить качество жизни населения и защитят право горожан на тишину и безопасность детей.
В Крыму ранее ограничили продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Запрет действует с 23 сентября 2024 года.
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