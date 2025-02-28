https://crimea.ria.ru/20250228/v-simferopole-ogranichat-prodazhu-alkogolya-1144543357.html

В Симферополе ограничат продажу алкоголя

В Симферополе ограничат продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 28.02.2025

В Симферополе ограничат продажу алкоголя

В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T08:39

2025-02-28T08:39

2025-02-28T08:34

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алкоголь

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета.Уточняется, что для действующего бизнеса предусмотрен переходный период до 2030 года. По мнению депутатов крымской столицы, меры помогут повысить качество жизни населения и защитят право горожан на тишину и безопасность детей.В Крыму ранее ограничили продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Запрет действует с 23 сентября 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажкахВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаС 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, алкоголь, торговля, новости крыма, общество