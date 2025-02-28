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Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
Известный во всей России митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - патриот и знаковая политическая фигура, поэтому он стал целью для преступников у власти в РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T09:45
2025-02-28T09:45
2025-02-28T09:45
радио "спутник в крыму"
мнения
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Известный во всей России митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - патриот и знаковая политическая фигура, поэтому он стал целью для преступников у власти в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.ФСБ утром 28 февраля сообщила о предотвращении покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – его убийство готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.По его словам, киевский режим в связи с серьезным провалом на фронте давно перешел к плану "Б" – попыткам совершить террористические акты в глубине России и уничтожения видных политических и общественных деятелей. А митрополит Тихон один из них.По его мнению, для совершения теракта была выбрана Москва, а не Крым из соображений безопасности для исполнителей преступления."Им же обещали счастливую жизнь на Западе, и после совершения теракта они должны были скрыться. А в Москве, где много путей-дорожек, проще затеряться, это крупнейший мегаполис. Поэтому, я полагаю, что с этой точки зрения была выбрана Москва, а не Симферополь или Севастополь, или другие города Крыма", – предположил Гусев.При этом он не исключил, что попытки совершить теракт в отношении других известных личностей возможны и в Крыму, но спецслужбы к этому готовы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом митрополита Тихона Путин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуре Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мнения, александр гусев, тихон шевкунов, покушение, новости, украина, теракт
Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
Преступники у власти в Киеве из-за неудач на фронте перешли к тактике терроров - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым.
Известный во всей России митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - патриот и знаковая политическая фигура, поэтому он стал целью для преступников у власти в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
ФСБ утром 28 февраля сообщила о предотвращении покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – его убийство готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.
По его словам, киевский режим в связи с серьезным провалом на фронте давно перешел к плану "Б" – попыткам совершить террористические акты в глубине России и уничтожения видных политических и общественных деятелей. А митрополит Тихон один из них.
"Митрополит Тихон – фигура достаточно знаковая не только для Симферополя и Крыма, но и для России. Он хорошо известен в стране как служитель церкви. Более того, отличается патриотическим взглядом на происходящие события не только на Украине, а в целом в мире. Это знаковая политическая фигура и умный священнослужитель, добившийся серьезных результатов в своей деятельности", – сказал Гусев.
По его мнению, для совершения теракта была выбрана Москва, а не Крым из соображений безопасности для исполнителей преступления.
"Им же обещали счастливую жизнь на Западе, и после совершения теракта они должны были скрыться. А в Москве, где много путей-дорожек, проще затеряться, это крупнейший мегаполис. Поэтому, я полагаю, что с этой точки зрения была выбрана Москва, а не Симферополь или Севастополь, или другие города Крыма", – предположил Гусев.
При этом он не исключил, что попытки совершить теракт в отношении других известных личностей возможны и в Крыму, но спецслужбы к этому готовы.
"Это резонансное событие, к которому нужно относиться очень серьезно. Не только к террористическому акту как таковому, но и к тем людям, которые их готовят. Необходимо их выявлять и строго наказывать. И наши спецслужбы делают все для того, чтобы предотвращать подобного рода террористические акты", – заключил эксперт.
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