https://crimea.ria.ru/20250228/terakt-protiv-mitropolita-tikhona-pochemu-kiev-reshilsya-na-pokushenie-1144544962.html

Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение

Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение

Известный во всей России митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - патриот и знаковая политическая фигура, поэтому он стал целью для преступников у власти в РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T09:45

2025-02-28T09:45

2025-02-28T09:45

радио "спутник в крыму"

мнения

александр гусев

тихон шевкунов

покушение

новости

украина

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Известный во всей России митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - патриот и знаковая политическая фигура, поэтому он стал целью для преступников у власти в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.ФСБ утром 28 февраля сообщила о предотвращении покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – его убийство готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.По его словам, киевский режим в связи с серьезным провалом на фронте давно перешел к плану "Б" – попыткам совершить террористические акты в глубине России и уничтожения видных политических и общественных деятелей. А митрополит Тихон один из них.По его мнению, для совершения теракта была выбрана Москва, а не Крым из соображений безопасности для исполнителей преступления."Им же обещали счастливую жизнь на Западе, и после совершения теракта они должны были скрыться. А в Москве, где много путей-дорожек, проще затеряться, это крупнейший мегаполис. Поэтому, я полагаю, что с этой точки зрения была выбрана Москва, а не Симферополь или Севастополь, или другие города Крыма", – предположил Гусев.При этом он не исключил, что попытки совершить теракт в отношении других известных личностей возможны и в Крыму, но спецслужбы к этому готовы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом митрополита Тихона Путин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуре Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр гусев, тихон шевкунов, покушение, новости, украина, теракт