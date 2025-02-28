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Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью
Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью
Во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан следует соблюдать правила, чтобы не навредить здоровью. Об этом в эфире радио радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T07:59
2025-02-28T07:59
2025-02-28T07:59
рамадан
радио "спутник в крыму"
пост
эсадуллах баиров
совет эксперта
религия
мусульмане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан следует соблюдать правила, чтобы не навредить здоровью. Об этом в эфире радио радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель Муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.В первую очередь следует бороться с желанием вечером, после целого дня отказа от пищи и воды, съесть сразу много, сказал он.Если человек по забывчивости в течение светового дня съест что-нибудь или выпьет глоток воды, то это не считается грехом, уверяет заместитель муфтия. Самый большой грех – нарушать пост умышленно и беспричинно."Если человек нарушил пост ненароком, нечаянно, по забывчивости, а это происходит в первые дни постоянно, вы можете это сделать неосознанно – это нормально. Пророк Мухаммад сказал, что Аллах вас накормил таким образом, сделав вас забывчивым в этот момент. Ничего тут страшного нет, никаких возмещений этого поста не требуется. Если вы вынужденно нарушили пост, например, вам врач прописал капельницу или что-то произошло, то так как это вынужденная мера, вы возмещаете этот день после окончания поста", – сказал Баиров.В том случае, если мусульманин нарушил осознанно и беспричинно, пост для него может быть продлен на 60 дней. Иногда верующие сами накладывают на себя такое наказание, но этого делать не следует, говорит заместитель муфтия. Перед этим следует посоветоваться с имамом.И напомнил, что пост – это не просто диета или голодовка. Постящийся мусульманин должен в первую очередь отказаться от греховных мыслей."Пост может превратиться в любой момент в голодовку, если мы перестаем вкладывать в него духовный смысл. Человек, шагая по дням поста, должен совершенствоваться с каждым днем, потому что он удерживается от своих плотских потребностей с какой-то целью. И если человек продолжает сквернословить, обманывать, вести себя неподобающе, он не становится лучше, его пост может превратиться в простую голодовку, как уже было сказано. Это предостережение пророка Мухаммада", – подытожил Баиров.Священный для правоверных месяц Рамадан в этом году начался 28 февраля. Это месяц искупления грехов и очищения, когда мусульмане в течение светового дня держат пост – не принимают пищи и воды. Основными составляющими священного месяца Рамадан для мусульман является пост и молитва, во время которой верующие просят Всевышнего о мире и благополучии.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом РамаданаБлагодать трапезы во время Рамадана в разных странахО чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам
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рамадан, пост, эсадуллах баиров, совет эксперта, религия, мусульмане
Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью
Заместитель муфтия Крыма рассказал основные правила поста в священный месяц Рамадан
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым.
Во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан следует соблюдать правила, чтобы не навредить здоровью. Об этом в эфире радио радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель Муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.
В первую очередь следует бороться с желанием вечером, после целого дня отказа от пищи и воды, съесть сразу много, сказал он.
"Мы рекомендуем не поддаваться этому искушению, поэтому когда мы вечером открываем пост, начинаем разговение водой и финиками. И можно что-нибудь легонькое, супчик, например, типа супа-пюре, потом делаем паузу для молитвы вечерней, и вот пока человек помолится, вот этот непреодолимый голод проходит, человек уже не хочет так сильно кушать. И когда возвращаетесь через 5-10 минут, вы уже начинаете кушать более умеренно. Это хорошая практика, она практиковалась нашим пророком, он это рекомендовал", – сказал Баиров.
Если человек по забывчивости в течение светового дня съест что-нибудь или выпьет глоток воды, то это не считается грехом, уверяет заместитель муфтия. Самый большой грех – нарушать пост умышленно и беспричинно.
"Если человек нарушил пост ненароком, нечаянно, по забывчивости, а это происходит в первые дни постоянно, вы можете это сделать неосознанно – это нормально. Пророк Мухаммад сказал, что Аллах вас накормил таким образом, сделав вас забывчивым в этот момент. Ничего тут страшного нет, никаких возмещений этого поста не требуется. Если вы вынужденно нарушили пост, например, вам врач прописал капельницу или что-то произошло, то так как это вынужденная мера, вы возмещаете этот день после окончания поста", – сказал Баиров.
В том случае, если мусульманин нарушил осознанно и беспричинно, пост для него может быть продлен на 60 дней. Иногда верующие сами накладывают на себя такое наказание, но этого делать не следует, говорит заместитель муфтия. Перед этим следует посоветоваться с имамом.
"После окончания поста нужно так подгадать, чтобы это не совпало со следующими праздниками. Потому что у нас между Рамазаном и Курбаном как раз-таки 70 дней плюс-минус, и если вы хотите эти 60 дней продержать, то вы должны успеть, потому что поститься во время Курбана – харам, грех. В этом вопросе нужно быть внимательным, я не рекомендую людям самостоятельно принимать это решение, я рекомендую посоветоваться с имамом, потому что есть очень много нюансов, которые могут стать облегчающими обстоятельствами", – объяснил Баиров.
И напомнил, что пост – это не просто диета или голодовка. Постящийся мусульманин должен в первую очередь отказаться от греховных мыслей.
"Пост может превратиться в любой момент в голодовку, если мы перестаем вкладывать в него духовный смысл. Человек, шагая по дням поста, должен совершенствоваться с каждым днем, потому что он удерживается от своих плотских потребностей с какой-то целью. И если человек продолжает сквернословить, обманывать, вести себя неподобающе, он не становится лучше, его пост может превратиться в простую голодовку, как уже было сказано. Это предостережение пророка Мухаммада", – подытожил Баиров.
Священный для правоверных месяц Рамадан в этом году начался 28 февраля. Это месяц искупления грехов и очищения, когда мусульмане в течение светового дня держат пост – не принимают пищи и воды. Основными составляющими священного месяца Рамадан для мусульман является пост и молитва
, во время которой верующие просят Всевышнего о мире и благополучии.
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