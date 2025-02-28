https://crimea.ria.ru/20250228/maslenitsa-v-sevastopole--kuda-poyti-za-veselem-i-blinami-1144545988.html

Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами

Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами

В Севастополе устроят ярмарки и подготовят угощения по случаю празднования Масленицы. Планом праздничных мероприятий поделился губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T10:29

2025-02-28T10:29

2025-02-28T10:29

севастополь

михаил развожаев

ярмарка

масленица

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новости севастополя

новый херсонес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе устроят ярмарки и подготовят угощения по случаю празднования Масленицы. Планом праздничных мероприятий поделился губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, вырученные от ярмарки средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов и людей, живущих в зоне проведения СВО. Выпечку для ярмарки можно оставить 1 марта в церковной лавке или принести 2 марта с 8 часов утра."Новый Херсонес" подготовил особое масленичное меню — блины из трех видов муки с разными видами начинок на любой вкус. В селах пройдут театрализованные представления, игровые программы, мастер-классы, гостей ждут традиционные праздничные угощения — блины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Широкая Масленица: как испечь идеальные блиныМасленица: как есть блины без вреда для здоровьяМасленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, ярмарка, масленица, общество, праздники и памятные даты, новости севастополя, новый херсонес