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Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами
Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами
В Севастополе устроят ярмарки и подготовят угощения по случаю празднования Масленицы. Планом праздничных мероприятий поделился губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T10:29
2025-02-28T10:29
севастополь
михаил развожаев
ярмарка
масленица
общество
праздники и памятные даты
новости севастополя
новый херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе устроят ярмарки и подготовят угощения по случаю празднования Масленицы. Планом праздничных мероприятий поделился губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, вырученные от ярмарки средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов и людей, живущих в зоне проведения СВО. Выпечку для ярмарки можно оставить 1 марта в церковной лавке или принести 2 марта с 8 часов утра."Новый Херсонес" подготовил особое масленичное меню — блины из трех видов муки с разными видами начинок на любой вкус. В селах пройдут театрализованные представления, игровые программы, мастер-классы, гостей ждут традиционные праздничные угощения — блины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Широкая Масленица: как испечь идеальные блиныМасленица: как есть блины без вреда для здоровьяМасленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
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севастополь, михаил развожаев, ярмарка, масленица, общество, праздники и памятные даты, новости севастополя, новый херсонес
Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами

В Севастополе на Масленицу устроят благотворительные ярмарки и накормят блинами

10:29 28.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПриготовление блинов во время празднования масленицы
Приготовление блинов во время празднования масленицы - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе устроят ярмарки и подготовят угощения по случаю празднования Масленицы. Планом праздничных мероприятий поделился губернатор города Михаил Развожаев.
"2 марта на площадке Свято-Владимирского собора — усыпальницы адмиралов состоится благотворительная ярмарка. Все желающие могут принести блины, выпечку или изделия ручной работы, передать письма и рисунки нашим воинам", - анонсировал Развожаев одно из центральных мероприятий в своем Telegram-канале.
По его словам, вырученные от ярмарки средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов и людей, живущих в зоне проведения СВО. Выпечку для ярмарки можно оставить 1 марта в церковной лавке или принести 2 марта с 8 часов утра.
"Новый Херсонес" подготовил особое масленичное меню — блины из трех видов муки с разными видами начинок на любой вкус.
В селах пройдут театрализованные представления, игровые программы, мастер-классы, гостей ждут традиционные праздничные угощения — блины.
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СевастопольМихаил РазвожаевЯрмаркаМасленицаОбществоПраздники и памятные датыНовости СевастополяНовый Херсонес
 
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