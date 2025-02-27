https://crimea.ria.ru/20250227/zhitel-sevastopolya-poydet-pod-sud-za-aferu-s-zemley-1144514766.html

Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей

Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей

Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с чужим земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T10:32

2025-02-27T10:32

2025-02-27T10:32

севастополь

мошенничество

земля

происшествия

полиция севастополя

уголовный кодекс

новости севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9dbf6a270941a0921b3cfc3309e17a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с чужим земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 34-летний мужчина нашел в интернете кадастровую карту, выбрал участок на стадии межевания, изготовил выписку из ЕГРН и разместил объявление о продаже земли под видом посредника. Жертвой злоумышленника стала 32-летняя местная жительница, которая получила номер лже-продавца от "хороших" знакомых.Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили злоумышленника и задержали его. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы по статье о мошенничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряВ Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млнЧлен ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, земля, происшествия, полиция севастополя, уголовный кодекс, новости севастополя, общество