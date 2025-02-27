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Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей
Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей
Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с чужим земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T10:32
2025-02-27T10:32
2025-02-27T10:32
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мошенничество
земля
происшествия
полиция севастополя
уголовный кодекс
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с чужим земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 34-летний мужчина нашел в интернете кадастровую карту, выбрал участок на стадии межевания, изготовил выписку из ЕГРН и разместил объявление о продаже земли под видом посредника. Жертвой злоумышленника стала 32-летняя местная жительница, которая получила номер лже-продавца от "хороших" знакомых.Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили злоумышленника и задержали его. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы по статье о мошенничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряВ Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млнЧлен ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей
В Севастополе будут судить земельного мошенника