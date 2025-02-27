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Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело
Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта у правительственного здания в Самарской области. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T15:28
2025-02-27T15:28
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
самарская область
происшествия
терроризм
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта у правительственного здания в Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По версии следствия, 27 февраля примерно в 5 часов 30 минут утра мужчина бросил гранату на лестницу правительства Самарской области и скрылся. Его ждал сообщник на автомобиле.Злоумышленниками оказались местные жители – отец и сын. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в МосквеЮноши подожгли вышку сотовой связи в АдыгееУгрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, самарская область, происшествия, терроризм, антитеррор
Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело

Террористов будут судить за попытку подрыва мэрии в Самарской области

15:28 27.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта у правительственного здания в Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 27 февраля примерно в 5 часов 30 минут утра мужчина бросил гранату на лестницу правительства Самарской области и скрылся. Его ждал сообщник на автомобиле.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", а также "Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Следователи и криминалисты закончили осмотр места происшествия, установили лица, которые причастные к преступлению", – пояснил в ведомстве.
Злоумышленниками оказались местные жители – отец и сын. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиСамарская областьПроисшествияТерроризмАнтитеррор
 
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