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Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело
Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта у правительственного здания в Самарской области. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T15:28
2025-02-27T15:28
2025-02-27T15:28
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антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта у правительственного здания в Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По версии следствия, 27 февраля примерно в 5 часов 30 минут утра мужчина бросил гранату на лестницу правительства Самарской области и скрылся. Его ждал сообщник на автомобиле.Злоумышленниками оказались местные жители – отец и сын. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в МосквеЮноши подожгли вышку сотовой связи в АдыгееУгрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, самарская область, происшествия, терроризм, антитеррор
Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело
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