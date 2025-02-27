https://crimea.ria.ru/20250227/vzryv-u-pravitelstvennogo-zdaniya-v-samarskoy-oblasti-vozbuzhdeno-delo-1144526150.html

Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело

Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта у правительственного здания в Самарской области. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T15:28

2025-02-27T15:28

2025-02-27T15:28

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

самарская область

происшествия

терроризм

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта у правительственного здания в Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По версии следствия, 27 февраля примерно в 5 часов 30 минут утра мужчина бросил гранату на лестницу правительства Самарской области и скрылся. Его ждал сообщник на автомобиле.Злоумышленниками оказались местные жители – отец и сын. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в МосквеЮноши подожгли вышку сотовой связи в АдыгееУгрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги

самарская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, самарская область, происшествия, терроризм, антитеррор