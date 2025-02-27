ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен
В Грайвороне Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, второй доставлен в больницу с различными травмами после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения тела, в том числе головы. Сейчас он находится в больнице.
На месте работают оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.
Украинские неонацисты регулярно атакуют мирные регионы России, в результате чего гибнут и получают травмы и увечья мирные граждане, в том числе, дети. Так, 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей. Тогда же в Белгородской области дрон нанес удар по автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая была ранены.
14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с беспилотника на жилой дом погиб мирный житель. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, сараи и заборы.
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