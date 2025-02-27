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ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен

ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен - РИА Новости Крым, 27.02.2025

ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен

Один мирный житель погиб, второй доставлен в больницу с различными травмами после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в городе Грайворон... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T07:42

2025-02-27T07:42

2025-02-27T07:42

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, второй доставлен в больницу с различными травмами после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения тела, в том числе головы. Сейчас он находится в больнице.На месте работают оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.Украинские неонацисты регулярно атакуют мирные регионы России, в результате чего гибнут и получают травмы и увечья мирные граждане, в том числе, дети. Так, 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей. Тогда же в Белгородской области дрон нанес удар по автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая была ранены.14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с беспилотника на жилой дом погиб мирный житель. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, сараи и заборы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотниковБеспилотник сбили над Крымом

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, новости