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ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен
ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен - РИА Новости Крым, 27.02.2025
ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен
Один мирный житель погиб, второй доставлен в больницу с различными травмами после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в городе Грайворон... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T07:42
2025-02-27T07:42
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, второй доставлен в больницу с различными травмами после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения тела, в том числе головы. Сейчас он находится в больнице.На месте работают оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.Украинские неонацисты регулярно атакуют мирные регионы России, в результате чего гибнут и получают травмы и увечья мирные граждане, в том числе, дети. Так, 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей. Тогда же в Белгородской области дрон нанес удар по автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая была ранены.14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с беспилотника на жилой дом погиб мирный житель. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, сараи и заборы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотниковБеспилотник сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, новости
ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один ранен

В Грайвороне Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель

07:42 27.02.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, второй доставлен в больницу с различными травмами после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения тела, в том числе головы. Сейчас он находится в больнице.
На месте работают оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.
Украинские неонацисты регулярно атакуют мирные регионы России, в результате чего гибнут и получают травмы и увечья мирные граждане, в том числе, дети. Так, 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей. Тогда же в Белгородской области дрон нанес удар по автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая была ранены.
14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с беспилотника на жилой дом погиб мирный житель. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, сараи и заборы.
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