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В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое
В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое
В Севастополе иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб. Как сообщает пресс-служба полиции города, в результате аварии пострадали три человека. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T10:08
2025-02-27T10:08
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
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новости севастополя
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб. Как сообщает пресс-служба полиции города, в результате аварии пострадали три человека.По предварительной информации, в четверг в 6 часов утра в районе дома 28 на улице Правды 20-летний водитель Skoda Rapid неправильно выбрал скорость движения, выехал с дороги и врезался в опору освещения.По факту ДТП правоохранители проводят проверку, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителейНа Кубани маршрутка слетела с дороги и перевернулась – шесть пострадавшихПод Симферополем иномарка сбила ребенка на "зебре"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое

В Севастополе три человека пострадали в ДТП

10:08 27.02.2025
 
© Полиция СевастополяДТП с тремя пострадавшими в Севастополе
ДТП с тремя пострадавшими в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб. Как сообщает пресс-служба полиции города, в результате аварии пострадали три человека.
По предварительной информации, в четверг в 6 часов утра в районе дома 28 на улице Правды 20-летний водитель Skoda Rapid неправильно выбрал скорость движения, выехал с дороги и врезался в опору освещения.
"В результате ДТП водитель автомобиля Skoda и два пассажира - 18-летняя девушка и 21-летний парень - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
По факту ДТП правоохранители проводят проверку, уточнили в пресс-службе.
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