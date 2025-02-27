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В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое
В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое
В Севастополе иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб. Как сообщает пресс-служба полиции города, в результате аварии пострадали три человека. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T10:08
2025-02-27T10:08
2025-02-27T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб. Как сообщает пресс-служба полиции города, в результате аварии пострадали три человека.По предварительной информации, в четверг в 6 часов утра в районе дома 28 на улице Правды 20-летний водитель Skoda Rapid неправильно выбрал скорость движения, выехал с дороги и врезался в опору освещения.По факту ДТП правоохранители проводят проверку, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителейНа Кубани маршрутка слетела с дороги и перевернулась – шесть пострадавшихПод Симферополем иномарка сбила ребенка на "зебре"
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РИА Новости Крым
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В Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое
В Севастополе три человека пострадали в ДТП