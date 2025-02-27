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В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций
В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций
В Крыму в I квартале заменят 50 трансформаторных подстанций, для замены оборудования еще на 10 подстанциях выделят 30 млн рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T14:12
2025-02-27T14:12
2025-02-27T14:02
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в I квартале заменят 50 трансформаторных подстанций, для замены оборудования еще на 10 подстанциях выделят 30 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил, что работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи дают положительный эффект – обрывов проводов становится меньше. Кроме того, сообщил Аксенов, инженерные коммуникации подведут к границам сформированных жилых массивов для участников СВО."Далее ситуация будет дополнительно прорабатываться и детализироваться", - добавил глава РК. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" предупредили о новой схеме мошенничества"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовСотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры
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сергей аксенов, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма
В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций
В Крыму в I квартале заменят 50 трансформаторных подстанций - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в I квартале заменят 50 трансформаторных подстанций, для замены оборудования еще на 10 подстанциях выделят 30 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В I квартале 2025 года ГУП РК "Крымэнерго" запланирована замена 50 трансформаторных подстанций, 18 из которых уже установлены. Принято решение дополнительно выделить из республиканского бюджета 30 млн рублей для замены оборудования еще 10 ТП в Симферопольском районе", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи дают положительный эффект – обрывов проводов становится меньше.
Кроме того, сообщил Аксенов, инженерные коммуникации подведут к границам сформированных жилых массивов для участников СВО.
"Далее ситуация будет дополнительно прорабатываться и детализироваться", - добавил глава РК.
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