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В Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты
В Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты
В Крыму на реализацию нового национального проекта "Экологическое благополучие" в текущем году предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:00
2025-02-27T09:00
2025-02-27T09:02
сергей аксенов
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экология
нацпроекты в россии
нацпроекты в крыму
экономика крыма
строительство экотехнопарков в крыму
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на реализацию нового национального проекта "Экологическое благополучие" в текущем году предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По словам руководителя региона, за счет этих средств будет продолжено строительство трех экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах общей мощностью 860 тысяч тонн в год. Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить стопроцентную обработку всех образуемых на территории Крыма твердых коммунальных отходов и уменьшить объемы их захоронения ТКО на 50%.Кроме того, планируется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в Алуште и Ялте, проектирование которых уже началось.Кроме того, в рамках нацпроекта планируются расчистка водоемов, мероприятия по профилактике лесных пожаров, восстановлению лесов и высадке деревьев.С 2025 года в России реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который стал продолжением проекта "Экология". Мероприятия должны пройти до 31 декабря 2030 года. Цель нацпроекта – сохранение и восстановление окружающей среды в целях улучшения экологического благополучия.Нацпроект включает шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Вода России", "Чистый воздух", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма".В рамках проекта запланированы мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов, представляющих угрозу здоровью населения, увеличение доли переработки отходов. Будет проведена работа по строительству новых очистных сооружений и оздоровлению рек. Значительное внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры для сокращения выбросов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублейПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, экология, нацпроекты в россии, экономика крыма, строительство экотехнопарков в крыму, сакский район, белогорский район, ленинский район, водохранилища крыма, алушта, ялта
В Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты
Крым получит более 2 млрд рублей на нацпроект "Экологическое благополучие" в этом году
09:00 27.02.2025 (обновлено: 09:02 27.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на реализацию нового национального проекта "Экологическое благополучие" в текущем году предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, за счет этих средств будет продолжено строительство трех экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах общей мощностью 860 тысяч тонн в год. Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить стопроцентную обработку всех образуемых на территории Крыма твердых коммунальных отходов и уменьшить объемы их захоронения ТКО на 50%.
Кроме того, планируется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в Алуште и Ялте, проектирование которых уже началось.
Кроме того, в рамках нацпроекта планируются расчистка водоемов, мероприятия по профилактике лесных пожаров, восстановлению лесов и высадке деревьев.
С 2025 года в России реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который стал продолжением проекта "Экология". Мероприятия должны пройти до 31 декабря 2030 года. Цель нацпроекта – сохранение и восстановление окружающей среды в целях улучшения экологического благополучия.
Нацпроект включает шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Вода России", "Чистый воздух", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма".
В рамках проекта запланированы мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов, представляющих угрозу здоровью населения, увеличение доли переработки отходов. Будет проведена работа по строительству новых очистных сооружений и оздоровлению рек. Значительное внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры для сокращения выбросов.
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