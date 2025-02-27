https://crimea.ria.ru/20250227/v-krymu-potratyat-bolee-2-mlrd-rubley-na-ekologicheskie-proekty-1144501029.html

В Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты

В Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты

В Крыму на реализацию нового национального проекта "Экологическое благополучие" в текущем году предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T09:00

2025-02-27T09:00

2025-02-27T09:02

сергей аксенов

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нацпроекты в россии

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строительство экотехнопарков в крыму

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на реализацию нового национального проекта "Экологическое благополучие" в текущем году предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По словам руководителя региона, за счет этих средств будет продолжено строительство трех экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах общей мощностью 860 тысяч тонн в год. Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить стопроцентную обработку всех образуемых на территории Крыма твердых коммунальных отходов и уменьшить объемы их захоронения ТКО на 50%.Кроме того, планируется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в Алуште и Ялте, проектирование которых уже началось.Кроме того, в рамках нацпроекта планируются расчистка водоемов, мероприятия по профилактике лесных пожаров, восстановлению лесов и высадке деревьев.С 2025 года в России реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который стал продолжением проекта "Экология". Мероприятия должны пройти до 31 декабря 2030 года. Цель нацпроекта – сохранение и восстановление окружающей среды в целях улучшения экологического благополучия.Нацпроект включает шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Вода России", "Чистый воздух", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма".В рамках проекта запланированы мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов, представляющих угрозу здоровью населения, увеличение доли переработки отходов. Будет проведена работа по строительству новых очистных сооружений и оздоровлению рек. Значительное внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры для сокращения выбросов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублейПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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