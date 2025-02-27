Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250227/v-krymu-ogranichat-vezd-i-vyezd-v-odno-iz-sel-nizhnegorskogo-rayona-1144526550.html
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района
В Нижнегорском районе Крыма 28 февраля будут проводиться учения, в селе Коренное будет ограничено движение автомобилей на въезд и выезд. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T16:34
2025-02-27T16:34
нижнегорский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
учения
антон кравец
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437315_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_3c13f0107bead7a56dd339ce795b8a70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма 28 февраля будут проводиться учения, в селе Коренное будет ограничено движение автомобилей на въезд и выезд. Об этом сообщает глава районной администрации Антон Кравец.Глава районной администрации призвал сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов."Представителей СМИ и блогосферы просим воздержаться от публикации непроверенной информации и размещения сведений, полученных из неофициальных источников", – подчеркнул Кравец.27 февраля в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250212/aksenov-v-krymu-dostatochno-sredstv-dlya-predotvrascheniya-lyuboy-ugrozy-1144133162.html
нижнегорский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437315_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f5bf15e28e1d33c1e01f869a54c5ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижнегорский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, антон кравец, ограничение движения
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района

В Крыму ограничат въезд и выезд из села Коренево Нижнегорского района

16:34 27.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма 28 февраля будут проводиться учения, в селе Коренное будет ограничено движение автомобилей на въезд и выезд. Об этом сообщает глава районной администрации Антон Кравец.

"28 февраля в период времени с 10:00 до 18:00 часов на территории села Коренное по улице Лазарева будут проводиться учения. На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села", – говорится в сообщении.

Глава районной администрации призвал сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
"Представителей СМИ и блогосферы просим воздержаться от публикации непроверенной информации и размещения сведений, полученных из неофициальных источников", – подчеркнул Кравец.
27 февраля в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
12 февраля, 16:22
Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
 
Нижнегорский районНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияАнтон КравецОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют"
16:47Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов
16:34В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района
16:13"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овец
16:00Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно
15:48Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы
15:41Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России
15:32Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин
15:28Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело
15:10Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР
14:52Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче
14:35В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочего
14:32В Балаклаве на лето частично перекроют одну из улиц – схема
14:12В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций
13:58Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение
13:44Мужчина бросил гранату на крыльцо правительства Самарской области
13:37Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения
13:35Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области
13:24Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США
13:17Армия России громит врага на всех направлениях: ВСУ потеряли 1065 солдат
Лента новостейМолния