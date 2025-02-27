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В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района
В Нижнегорском районе Крыма 28 февраля будут проводиться учения, в селе Коренное будет ограничено движение автомобилей на въезд и выезд. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T16:34
2025-02-27T16:34
2025-02-27T16:34
нижнегорский район
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
учения
антон кравец
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма 28 февраля будут проводиться учения, в селе Коренное будет ограничено движение автомобилей на въезд и выезд. Об этом сообщает глава районной администрации Антон Кравец.Глава районной администрации призвал сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов."Представителей СМИ и блогосферы просим воздержаться от публикации непроверенной информации и размещения сведений, полученных из неофициальных источников", – подчеркнул Кравец.27 февраля в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нижнегорский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, антон кравец, ограничение движения
В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района
В Крыму ограничат въезд и выезд из села Коренево Нижнегорского района