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В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района

В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района

В Нижнегорском районе Крыма 28 февраля будут проводиться учения, в селе Коренное будет ограничено движение автомобилей на въезд и выезд. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T16:34

2025-02-27T16:34

2025-02-27T16:34

нижнегорский район

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

учения

антон кравец

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма 28 февраля будут проводиться учения, в селе Коренное будет ограничено движение автомобилей на въезд и выезд. Об этом сообщает глава районной администрации Антон Кравец.Глава районной администрации призвал сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов."Представителей СМИ и блогосферы просим воздержаться от публикации непроверенной информации и размещения сведений, полученных из неофициальных источников", – подчеркнул Кравец.27 февраля в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнегорский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, антон кравец, ограничение движения