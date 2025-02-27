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В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы
В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы
В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мининформ республики. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T11:39
2025-02-27T11:39
80 лет победы
крым
новости крыма
праздники и памятные даты
великая отечественная война
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мининформ республики.Сайт размещен в государственной информационной системе "Портал правительства Республики Крым".Кроме того, на сайте содержится раздел, ведущий на федеральный сайт "Победа 80".Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина сообщила, что в республике к 80-летию Победы учреждения культуры запланировали более 60 мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублейВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
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РИА Новости Крым
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80 лет победы, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, великая отечественная война, история
В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы

В Крыму начал работу сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

11:39 27.02.2025
 
© pobeda80.rk.gov.ruВ Крыму заработал официальный сайт празднования 80-летия Победы
В Крыму заработал официальный сайт празднования 80-летия Победы
© pobeda80.rk.gov.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мининформ республики.
Сайт размещен в государственной информационной системе "Портал правительства Республики Крым".
На сайте размещаются новости о подготовке празднования 80-летия Победы, информация об акциях, событиях и мероприятиях, исторические материалы о событиях военных лет, официальные документы, фото- и видеорепортажи.
Кроме того, на сайте содержится раздел, ведущий на федеральный сайт "Победа 80".
Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина сообщила, что в республике к 80-летию Победы учреждения культуры запланировали более 60 мероприятий.
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80 лет ПобедыКрымНовости КрымаПраздники и памятные датыВеликая Отечественная войнаИстория
 
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