https://crimea.ria.ru/20250227/v-krymu-nachal-rabotu-ofitsialnyy-sayt-prazdnovaniya-80-letiya-pobedy-1144516170.html

В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы

В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы

В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мининформ республики. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T11:39

2025-02-27T11:39

2025-02-27T11:39

80 лет победы

крым

новости крыма

праздники и памятные даты

великая отечественная война

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мининформ республики.Сайт размещен в государственной информационной системе "Портал правительства Республики Крым".Кроме того, на сайте содержится раздел, ведущий на федеральный сайт "Победа 80".Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина сообщила, что в республике к 80-летию Победы учреждения культуры запланировали более 60 мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублейВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, великая отечественная война, история