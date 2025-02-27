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В Киеве сгорел промышленный объект - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В Киеве сгорел промышленный объект
В Киеве сгорел промышленный объект - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Киеве сгорел промышленный объект
Минувшей ночью в результате взрывов оказался охвачен огнем один из промышленных объектов на территории Киевской области. Об этом информирует госслужба Украины... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в результате взрывов оказался охвачен огнем один из промышленных объектов на территории Киевской области. Об этом информирует госслужба Украины по ЧС.Утром в четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщал об утренних взрывах в столице. В области с полуночи до 6 часов утра звучала воздушная тревога.На месте происшествия работают 81 спасатель и 24 единицы техники, уточнили в ведомстве. 23 февраля в Киеве прогремело шесть серий взрывов. Как информировали СМИ, удары были нанесена по Оболони, Голосеевскому и Дарницкому районам.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной Киевом. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по украинским военным аэродромамМощные взрывы прогремели в КиевеСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла
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РИА Новости Крым
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украина, киев, взрыв, удары по украине, пожар, в мире, новости
В Киеве сгорел промышленный объект

В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект

08:18 27.02.2025 (обновлено: 08:19 27.02.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на промышленном объекте в Киеве
Пожар на промышленном объекте в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в результате взрывов оказался охвачен огнем один из промышленных объектов на территории Киевской области. Об этом информирует госслужба Украины по ЧС.
Утром в четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщал об утренних взрывах в столице. В области с полуночи до 6 часов утра звучала воздушная тревога.
"Ночью в одном из районов области в результате падения обломков беспилотников возник пожар на промышленном объекте", - говорится в Telegram-канале госслужбы.
На месте происшествия работают 81 спасатель и 24 единицы техники, уточнили в ведомстве.
23 февраля в Киеве прогремело шесть серий взрывов. Как информировали СМИ, удары были нанесена по Оболони, Голосеевскому и Дарницкому районам.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной Киевом. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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