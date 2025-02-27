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В Киеве сгорел промышленный объект

В Киеве сгорел промышленный объект - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Киеве сгорел промышленный объект

Минувшей ночью в результате взрывов оказался охвачен огнем один из промышленных объектов на территории Киевской области. Об этом информирует госслужба Украины... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T08:18

2025-02-27T08:18

2025-02-27T08:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в результате взрывов оказался охвачен огнем один из промышленных объектов на территории Киевской области. Об этом информирует госслужба Украины по ЧС.Утром в четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщал об утренних взрывах в столице. В области с полуночи до 6 часов утра звучала воздушная тревога.На месте происшествия работают 81 спасатель и 24 единицы техники, уточнили в ведомстве. 23 февраля в Киеве прогремело шесть серий взрывов. Как информировали СМИ, удары были нанесена по Оболони, Голосеевскому и Дарницкому районам.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной Киевом. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по украинским военным аэродромамМощные взрывы прогремели в КиевеСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла

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киев

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, взрыв, удары по украине, пожар, в мире, новости