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В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Феодосии будут стрелять
Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии в четверг. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:17
2025-02-27T09:17
крым
феодосия
игорь ткаченко
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
стрельба
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии в четверг. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.Ткаченко призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Симферополе 27 февраля с 10 до 13 часов в районе предприятия "Крымвзрывпром", по улице Жени Дерюгиной, 11, также будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антитеррористические учения пройдут в селе под АлуштойВ Симферополе пройдут учения по антитерроруОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, игорь ткаченко, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, стрельба, новости крыма
В Феодосии будут стрелять

В Феодосии 27 февраля пройдут учебные стрельбы

09:17 27.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии в четверг. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.
"27 февраля с 10:00 до 13:00 будут проходить учебные стрельбы. Возможно проведение учебных стрельб в вечернее время с 19:00 до 21:00", - предупредил он в Telegram.
Ткаченко призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Симферополе 27 февраля с 10 до 13 часов в районе предприятия "Крымвзрывпром", по улице Жени Дерюгиной, 11, также будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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КрымФеодосияИгорь ТкаченкоУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяСтрельбаНовости Крыма
 
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