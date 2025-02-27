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В Евпатории целый день будут стрелять

В Евпатории целый день будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Евпатории целый день будут стрелять

В Евпатории в четверг проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T12:44

2025-02-27T12:44

2025-02-27T12:44

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евпатория

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армия и флот

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стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.Учебные стрельбы военных также в четверг проходят в Феодосии, предупреждал глава администрации грода Игорь Ткаченко. В Симферополе в четверг проходят антитеррористические учения, информировала ранее пресс-служба городской администрации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозыОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, стрельба