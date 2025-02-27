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В Евпатории целый день будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В Евпатории целый день будут стрелять
В Евпатории целый день будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Евпатории целый день будут стрелять
В Евпатории в четверг проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T12:44
2025-02-27T12:44
крым
евпатория
учения
армия и флот
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новости крыма
стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.Учебные стрельбы военных также в четверг проходят в Феодосии, предупреждал глава администрации грода Игорь Ткаченко. В Симферополе в четверг проходят антитеррористические учения, информировала ранее пресс-служба городской администрации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозыОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, стрельба
В Евпатории целый день будут стрелять

В Евпатории до вечера четверга проходят учения военных со стрельбой - власти

12:44 27.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения военных со стрельбой
Учения военных со стрельбой - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.
"Могут быть слышны громкие звуки. Просим сохранять спокойствие", — предупредили жителей местные власти.
Учебные стрельбы военных также в четверг проходят в Феодосии, предупреждал глава администрации грода Игорь Ткаченко. В Симферополе в четверг проходят антитеррористические учения, информировала ранее пресс-служба городской администрации.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымЕвпаторияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСтрельба
 
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