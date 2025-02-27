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Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубля

Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубля - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубля

Банк России планирует перейти к более широкому внедрению цифрового рубля позже запланированной даты. Об этом сообщила в четверг глава регулятора Эльвира... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T11:13

2025-02-27T11:13

2025-02-27T11:14

банк россии

центробанк рф

эльвира набиуллина

цифровой рубль

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Банк России планирует перейти к более широкому внедрению цифрового рубля позже запланированной даты. Об этом сообщила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина.Ранее широкое внедрение цифрового рубля в России планировалось начать с 1 июля 2025 года. Такой срок называл президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".Новую дату массового запуска глава ЦБ пока не обозначила, отметив, что она будет названа позже.Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). "Пилот" с реальными цифровыми рублями проводится Центробанком с 15 августа 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безналаВ Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовБанк России представил логотип цифрового рубля

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, центробанк рф, эльвира набиуллина, цифровой рубль, экономика, россия, новости