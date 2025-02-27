Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубля
Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубля в России - Набиуллина
11:13 27.02.2025 (обновлено: 11:14 27.02.2025)
© Банк РоссииЦентробанк показал логотип цифрового рубля
© Банк России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Банк России планирует перейти к более широкому внедрению цифрового рубля позже запланированной даты. Об этом сообщила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее широкое внедрение цифрового рубля в России планировалось начать с 1 июля 2025 года. Такой срок называл президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".
"Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. После того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече с руководством Центробанка, организованной Ассоциацией банков России.
Новую дату массового запуска глава ЦБ пока не обозначила, отметив, что она будет названа позже.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). "Пилот" с реальными цифровыми рублями проводится Центробанком с 15 августа 2023 года.
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