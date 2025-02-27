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Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:34
2025-02-27T09:58
роструд
выходной в крыму
праздники и памятные даты
8 марта
россия
отдых
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня.Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае: на майские праздники в 2025 году россияне получат два блока выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.В Крыму дополнительные нерабочие дни объявлены в связи со следующими праздниками: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей неделиКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорамВ России ужесточили наказание за невыплату зарплаты
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роструд, выходной в крыму, праздники и памятные даты, 8 марта, россия, отдых, новости
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд

Длинных выходных в честь Международного женского дня не будет – Роструд

09:34 27.02.2025 (обновлено: 09:58 27.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня.
"Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной перенесен с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.
Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае: на майские праздники в 2025 году россияне получат два блока выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
В Крыму дополнительные нерабочие дни объявлены в связи со следующими праздниками: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.
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