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Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:34
2025-02-27T09:34
2025-02-27T09:58
роструд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня.Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае: на майские праздники в 2025 году россияне получат два блока выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.В Крыму дополнительные нерабочие дни объявлены в связи со следующими праздниками: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей неделиКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорамВ России ужесточили наказание за невыплату зарплаты
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роструд, выходной в крыму, праздники и памятные даты, 8 марта, россия, отдых, новости
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Длинных выходных в честь Международного женского дня не будет – Роструд
09:34 27.02.2025 (обновлено: 09:58 27.02.2025)