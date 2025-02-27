https://crimea.ria.ru/20250227/skolko-rossiyane-budut-otdykhat-v-chest-8-marta--rostrud-1144513484.html

Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд

Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд

Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T09:34

2025-02-27T09:34

2025-02-27T09:58

роструд

выходной в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня.Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае: на майские праздники в 2025 году россияне получат два блока выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.В Крыму дополнительные нерабочие дни объявлены в связи со следующими праздниками: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей неделиКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорамВ России ужесточили наказание за невыплату зарплаты

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роструд, выходной в крыму, праздники и памятные даты, 8 марта, россия, отдых, новости