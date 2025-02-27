https://crimea.ria.ru/20250227/putin-pozdravil-boytsov-sil-spetsialnykh-operatsiy-s-prazdnikom---video-1144511398.html

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. И отметил, что с первых дней в ряды ССО встали... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T07:01

2025-02-27T07:01

2025-02-27T07:01

владимир путин (политик)

день сил специальных операций

силы специальных операций

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. И отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы".Глава государства поблагодарил действующий состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.Он отметил, что опыт этих бойцов помогает в решении задач СВО и доказывает, что и на линии боевого соприкосновения, и в тылу врага невыполнимых приказов для них нет.Российский лидер заверил, что власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и были настоящей ударной силой России.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обращение президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Сил специальных операций Обращение президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Сил специальных операций 2025-02-27T07:01 true PT2M50S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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