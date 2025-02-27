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Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео
Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. И отметил, что с первых дней в ряды ССО встали... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T07:01
2025-02-27T07:01
владимир путин (политик)
день сил специальных операций
силы специальных операций
праздники и памятные даты
вооруженные силы россии
безопасность
армия и флот
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. И отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы".Глава государства поблагодарил действующий состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.Он отметил, что опыт этих бойцов помогает в решении задач СВО и доказывает, что и на линии боевого соприкосновения, и в тылу врага невыполнимых приказов для них нет.Российский лидер заверил, что власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и были настоящей ударной силой России.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
Обращение президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Сил специальных операций
Обращение президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Сил специальных операций
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владимир путин (политик), день сил специальных операций, силы специальных операций, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, безопасность, армия и флот, видео, россия, новости, видео
Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. И отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы".
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Путин поздравил бойцов сил специальных операций с праздником - видео

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

07:01 27.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. И отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы".
"Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы", — подчеркнул президент.
Глава государства поблагодарил действующий состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.
Он отметил, что опыт этих бойцов помогает в решении задач СВО и доказывает, что и на линии боевого соприкосновения, и в тылу врага невыполнимых приказов для них нет.
Российский лидер заверил, что власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и были настоящей ударной силой России.
"Наш народ гордится вами, вашими подвигами. И уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества", — добавил Путин.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)День Сил специальных операцийСилы специальных операцийПраздники и памятные датыВооруженные силы РоссииБезопасностьАрмия и флотВидеоРоссияНовости
 
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