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Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов
Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T16:47
2025-02-27T16:48
переговоры
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сша
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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переговоры, турция, стамбул, сша, россия, политика, новости
Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя почти 6,5 часов

16:47 27.02.2025 (обновлено: 16:48 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.
Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
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ПереговорыТурцияСтамбулСШАРоссияПолитикаНовости
 
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