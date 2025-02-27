https://crimea.ria.ru/20250227/peregovory-rf-i-ssha-v-stambule-zavershilis-spustya-65-chasov-1144528774.html

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов

Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T16:47

2025-02-27T16:47

2025-02-27T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, турция, стамбул, сша, россия, политика, новости