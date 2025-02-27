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Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную Херсонщину - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную Херсонщину
Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную Херсонщину - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную Херсонщину
Один мирный житель погиб, еще четверо ранены в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T12:39
2025-02-27T12:39
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще четверо ранены в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Голой Пристани ранения получили 70-летняя и 45-летний мужчина. Еще один человек пострадал в Малой Лепетихе во время террористического удара по сельскому фельдшерско-акушерскому пункту, который получил повреждения. Из-за обстрелов ВСУ в Великолепетихском и Каховском округах без света остались около трех тысяч человек. Пока энергетики восстанавливают электроснабжение, социально значимые объекты подключены к дизель-генераторам. Обстрелам также подверглась Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Князе-Григорьевка, Любимовка, Новая Збурьевка, Плодовое и Солонцы. Там повреждены дома и автотранспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человекВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщинаВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости
Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную Херсонщину

В Херсонской области под обстрелами ВСУ погиб мужчина и ранены четверо

12:39 27.02.2025
 
© Telegram Владимира Сальдо Последствия обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области
© Telegram Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще четверо ранены в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мужчина 1960 года рождения был убит украинскими террористами в ходе обстрела села Рыбальче Голопристанского муниципального округа. Также в Рыбальчем ранен местный житель1954 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Голой Пристани ранения получили 70-летняя и 45-летний мужчина. Еще один человек пострадал в Малой Лепетихе во время террористического удара по сельскому фельдшерско-акушерскому пункту, который получил повреждения.
© Telegram Владимира Сальдо Последствия обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области
© Telegram Владимира Сальдо
Последствия обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области
Из-за обстрелов ВСУ в Великолепетихском и Каховском округах без света остались около трех тысяч человек. Пока энергетики восстанавливают электроснабжение, социально значимые объекты подключены к дизель-генераторам.
Обстрелам также подверглась Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Князе-Григорьевка, Любимовка, Новая Збурьевка, Плодовое и Солонцы. Там повреждены дома и автотранспорт.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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