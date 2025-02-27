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Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения
Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения
В Керчи открыли XIII всероссийскую конференцию "Военно-исторические чтения", ее посвятили 80-летию Великой Победы. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T13:37
2025-02-27T14:30
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
татьяна умрихина
керчь
история
крым в великой отечественной войне
новости крыма
память
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КЕРЧЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Керчи открыли XIII всероссийскую конференцию "Военно-исторические чтения", ее посвятили 80-летию Великой Победы. Об этом РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. "Это целый огромный форум. Проводится он ради того, чтобы оставалась память. Для того, чтобы наши молодые ребята понимали, зачем и почему погибали их деды и прадеды. Чтобы не забыть и не простить", – сказала Умрихина. Она также рассказала, что силами музея-заповедника совместно с воинскими частями и волонтерами подготовлены три тематические выставки. На них – фотоснимки, записи и документы военных корреспондентов Великой Отечественной. На конференцию в Крым приехали десятки ученых из 30 городов. География – от Калининграда до Хабаровска. Историки дадут правовую оценку событиям Великой Отечественной. Отдельно поднимут тему спецоперации и событий на фронтах Украины, чтобы в будущем быть готовым к любым действиям потенциального противника и сохранить историю как предмет подрастающим поколениям без искажения фактов. Заседания будут академическими и выездными. В этом году участники посетят мемориальный комплекс "Аджимушкай".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе почтили память защитников Крыма – фотоВ бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип героя фильма БыковаВ Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), татьяна умрихина, керчь, история, крым в великой отечественной войне, новости крыма, память
Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения

В Керчи открылись XIII военно-исторические чтения к 80-летию Победы

13:37 27.02.2025 (обновлено: 14:30 27.02.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Керчи открылись XIII военно-исторические чтения к 80-летию Победы
В Керчи открылись XIII военно-исторические чтения к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости Крым
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КЕРЧЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Керчи открыли XIII всероссийскую конференцию "Военно-исторические чтения", ее посвятили 80-летию Великой Победы. Об этом РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
"Это целый огромный форум. Проводится он ради того, чтобы оставалась память. Для того, чтобы наши молодые ребята понимали, зачем и почему погибали их деды и прадеды. Чтобы не забыть и не простить", – сказала Умрихина.
Она также рассказала, что силами музея-заповедника совместно с воинскими частями и волонтерами подготовлены три тематические выставки. На них – фотоснимки, записи и документы военных корреспондентов Великой Отечественной.

"Благодаря их работе мы твердо можем заявлять "просвещенной" Европе, кто победитель в той страшной войне", - добавила Умрихина.

На конференцию в Крым приехали десятки ученых из 30 городов. География – от Калининграда до Хабаровска. Историки дадут правовую оценку событиям Великой Отечественной.
Отдельно поднимут тему спецоперации и событий на фронтах Украины, чтобы в будущем быть готовым к любым действиям потенциального противника и сохранить историю как предмет подрастающим поколениям без искажения фактов.
© РИА Новости Крым

XIII военно-исторические чтения в Керчи

В Керчи открылись XIII военно-исторические чтения к 80-летию Победы
1 из 3

XIII военно-исторические чтения в Керчи

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

XIII военно-исторические чтения в Керчи

В Керчи открылись XIII военно-исторические чтения к 80-летию Победы
2 из 3

XIII военно-исторические чтения в Керчи

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

XIII военно-исторические чтения в Керчи

В Керчи открылись XIII военно-исторические чтения к 80-летию Победы
3 из 3

XIII военно-исторические чтения в Керчи

© РИА Новости Крым
1 из 3

XIII военно-исторические чтения в Керчи

© РИА Новости Крым
2 из 3

XIII военно-исторические чтения в Керчи

© РИА Новости Крым
3 из 3

XIII военно-исторические чтения в Керчи

© РИА Новости Крым
Заседания будут академическими и выездными. В этом году участники посетят мемориальный комплекс "Аджимушкай".
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