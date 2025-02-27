https://crimea.ria.ru/20250227/ne-zabyt-i-ne-prostit-v-kerchi-otkryli-xiii-voenno-istoricheskie-chteniya-1144521599.html

Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения

Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения

В Керчи открыли XIII всероссийскую конференцию "Военно-исторические чтения", ее посвятили 80-летию Великой Победы. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T13:37

2025-02-27T13:37

2025-02-27T14:30

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

татьяна умрихина

керчь

история

крым в великой отечественной войне

новости крыма

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144524693_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_d8e39f898f1743cb52a9368e09755d26.jpg

КЕРЧЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Керчи открыли XIII всероссийскую конференцию "Военно-исторические чтения", ее посвятили 80-летию Великой Победы. Об этом РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. "Это целый огромный форум. Проводится он ради того, чтобы оставалась память. Для того, чтобы наши молодые ребята понимали, зачем и почему погибали их деды и прадеды. Чтобы не забыть и не простить", – сказала Умрихина. Она также рассказала, что силами музея-заповедника совместно с воинскими частями и волонтерами подготовлены три тематические выставки. На них – фотоснимки, записи и документы военных корреспондентов Великой Отечественной. На конференцию в Крым приехали десятки ученых из 30 городов. География – от Калининграда до Хабаровска. Историки дадут правовую оценку событиям Великой Отечественной. Отдельно поднимут тему спецоперации и событий на фронтах Украины, чтобы в будущем быть готовым к любым действиям потенциального противника и сохранить историю как предмет подрастающим поколениям без искажения фактов. Заседания будут академическими и выездными. В этом году участники посетят мемориальный комплекс "Аджимушкай".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе почтили память защитников Крыма – фотоВ бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип героя фильма БыковаВ Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО

https://crimea.ria.ru/20241128/s-leykoy-i-bloknotom-krymskie-istorii-konstantina-simonova-1142191346.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), татьяна умрихина, керчь, история, крым в великой отечественной войне, новости крыма, память