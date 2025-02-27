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На Украине начнут блокировать российскую музыку - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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На Украине начнут блокировать российскую музыку
На Украине начнут блокировать российскую музыку - РИА Новости Крым, 27.02.2025
На Украине начнут блокировать российскую музыку
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране. Об этом со ссылкой на украинские СМИ... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.17 февраля на сайте украинского правительства появилась петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. Она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на УкраинеКак написал автор петиции, русскоязычная музыка "может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а те, кто слушает русскую музыку, - финансируют Россию.17 июля 2024 года вступил в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионахВ Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"Русский мир нуждается в защите любыми способами - АксеновВ Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром
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украина, русский язык, музыка, культура, общество, новости, россия, в мире
На Украине начнут блокировать российскую музыку

Нацсовет по ТВ и радиовещанию на Украине будет блокировать российскую музыку - СМИ

11:27 27.02.2025 (обновлено: 11:28 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоМикрофон и наушники
Микрофон и наушники - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
"На Украине будут блокировать российскую музыку, будет заниматься этим нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.
17 февраля на сайте украинского правительства появилась петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. Она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
Как написал автор петиции, русскоязычная музыка "может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а те, кто слушает русскую музыку, - финансируют Россию.
17 июля 2024 года вступил в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском.
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