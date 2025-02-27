https://crimea.ria.ru/20250227/na-ukraine-nachnut-blokirovat-rossiyskuyu-muzyku-1144515820.html

На Украине начнут блокировать российскую музыку

На Украине начнут блокировать российскую музыку - РИА Новости Крым, 27.02.2025

На Украине начнут блокировать российскую музыку

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране. Об этом со ссылкой на украинские СМИ... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T11:27

2025-02-27T11:27

2025-02-27T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.17 февраля на сайте украинского правительства появилась петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. Она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на УкраинеКак написал автор петиции, русскоязычная музыка "может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а те, кто слушает русскую музыку, - финансируют Россию.17 июля 2024 года вступил в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионахВ Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"Русский мир нуждается в защите любыми способами - АксеновВ Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром

https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, русский язык, музыка, культура, общество, новости, россия, в мире