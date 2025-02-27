https://crimea.ria.ru/20250227/muzhchina-brosil-granatu-na-kryltso-pravitelstva-samarskoy-oblasti-1144522699.html

Мужчина бросил гранату на крыльцо правительства Самарской области

Мужчина бросил гранату на крыльцо правительства Самарской области - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Мужчина бросил гранату на крыльцо правительства Самарской области

Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T13:44

2025-02-27T13:44

2025-02-27T13:44

самарская область

новости

происшествия

россия

взрывчатка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По его данным, злоумышленник предположительно использовал гранату РГД. Сейчас он задержан, правоохранители выясняют цель такого поступка и устанавливают все обстоятельства случившегося. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в МосквеЮноши подожгли вышку сотовой связи в АдыгееУгрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, новости, происшествия, россия, взрывчатка