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Медаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости Крым
Медаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Медаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости Крым
В Главном управлении МЧС России по Республике Крым подвели итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T13:07
2025-02-27T13:07
2025-02-27T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Главном управлении МЧС России по Республике Крым подвели итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС за 2024 год. В рамках мероприятия награды получили сотрудники регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко приказом министра чрезвычайных ситуаций РФ награждена медалью МЧС России "За пропаганду спасательного дела".Шеф-редактор специальных проектов сайта Ольга Леонова и продюсер пресс-центра РИА Новости Крым Юлия Кузьменко получили Почетные грамоты главы МЧС России за активное взаимодействие в области вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.Награды вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВОЖурналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Медаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости Крым
Сотрудники РИА Новости Крым награждены медалью МЧС России и Почетными грамотами
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Главном управлении МЧС России по Республике Крым подвели итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС за 2024 год. В рамках мероприятия награды получили сотрудники регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко приказом министра чрезвычайных ситуаций РФ награждена медалью МЧС России "За пропаганду спасательного дела".
Шеф-редактор специальных проектов сайта Ольга Леонова и продюсер пресс-центра РИА Новости Крым Юлия Кузьменко получили Почетные грамоты главы МЧС России за активное взаимодействие в области вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Награды вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.
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