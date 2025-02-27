https://crimea.ria.ru/20250227/medal-i-pochetnye-gramoty-v-mchs-nagradili-sotrudnikov-ria-novosti-krym-1144520704.html

Медаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости Крым

Медаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Медаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости Крым

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым подвели итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T13:07

2025-02-27T13:07

2025-02-27T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Главном управлении МЧС России по Республике Крым подвели итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС за 2024 год. В рамках мероприятия награды получили сотрудники регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко приказом министра чрезвычайных ситуаций РФ награждена медалью МЧС России "За пропаганду спасательного дела".Шеф-редактор специальных проектов сайта Ольга Леонова и продюсер пресс-центра РИА Новости Крым Юлия Кузьменко получили Почетные грамоты главы МЧС России за активное взаимодействие в области вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.Награды вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВОЖурналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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