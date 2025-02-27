Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта
Открыта продажа билетов на летний поезд в Симферополь из Санкт-Петербурга
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"Открыты продажи билетов на дополнительный летний поезд №177/178, который будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Он пройдет через Тверь, Москву, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в первый рейс из Симферополя состав отправится 24 мая в 21:10. На Курском вокзале Москвы сделает остановку 26 мая в 11:50, в Петербург прибудет в этот же день в 21:55. Первое отправление из Питера - 27 мая в 01:40, остановка в Москве в этот же день в 10:08, прибытие в Симферополь - 29 мая в 6 часов утра.
Это третий поезд "Таврия", который будет курсировать летом из Петербурга – в дополнение к поездам №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория. В его состав включат одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
25 февраля "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь, который проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска – 23 мая.
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