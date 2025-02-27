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Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта

Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта

"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T10:47

2025-02-27T10:47

2025-02-27T10:47

крым

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.По данным пресс-службы, в первый рейс из Симферополя состав отправится 24 мая в 21:10. На Курском вокзале Москвы сделает остановку 26 мая в 11:50, в Петербург прибудет в этот же день в 21:55. Первое отправление из Питера - 27 мая в 01:40, остановка в Москве в этот же день в 10:08, прибытие в Симферополь - 29 мая в 6 часов утра.Это третий поезд "Таврия", который будет курсировать летом из Петербурга – в дополнение к поездам №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория. В его состав включат одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.25 февраля "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь, который проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска – 23 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноПоезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрутВторой двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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