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Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта
Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта
"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T10:47
2025-02-27T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.По данным пресс-службы, в первый рейс из Симферополя состав отправится 24 мая в 21:10. На Курском вокзале Москвы сделает остановку 26 мая в 11:50, в Петербург прибудет в этот же день в 21:55. Первое отправление из Питера - 27 мая в 01:40, остановка в Москве в этот же день в 10:08, прибытие в Симферополь - 29 мая в 6 часов утра.Это третий поезд "Таврия", который будет курсировать летом из Петербурга – в дополнение к поездам №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория. В его состав включат одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.25 февраля "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь, который проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска – 23 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноПоезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрутВторой двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта
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РИА Новости Крым
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96
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крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, логистика, транспорт, новости крыма
Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта

Открыта продажа билетов на летний поезд в Симферополь из Санкт-Петербурга

10:47 27.02.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"Открыты продажи билетов на дополнительный летний поезд №177/178, который будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Он пройдет через Тверь, Москву, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в первый рейс из Симферополя состав отправится 24 мая в 21:10. На Курском вокзале Москвы сделает остановку 26 мая в 11:50, в Петербург прибудет в этот же день в 21:55. Первое отправление из Питера - 27 мая в 01:40, остановка в Москве в этот же день в 10:08, прибытие в Симферополь - 29 мая в 6 часов утра.
Это третий поезд "Таврия", который будет курсировать летом из Петербурга – в дополнение к поездам №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория. В его состав включат одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
25 февраля "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь, который проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска – 23 мая.
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