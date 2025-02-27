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Крымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов
Крымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Крымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов
В Керчи двое мужчин стали фигурантами уголовного дела о незаконной продаже, покупке и хранении более ста охотничьих патронов, сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 27.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Керчи двое мужчин стали фигурантами уголовного дела о незаконной продаже, покупке и хранении более ста охотничьих патронов, сообщает МВД по Крыму.По словам задержанного, прошлым летом он купил патроны у соседа и хранил их у себя для использования во время охоты.Полицейские установили личность торговца боеприпасами. Им оказался 33-летний местный житель, который в данный момент находится под стражей за кражу медалей ветерана Великой Отечественной войны. Мужчина пояснил, что нашел патроны на свалке и решил продать их соседу.Лицензии на хранение и продажу боеприпасов у обоих мужчин не было. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Покупателю патронов грозит до пяти лет лишения свободы, продавцу – от пяти до восьми лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафыКрымчанин получил срок за хранение боеприпасовФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, мвд по республике крым, оружие, закон и право
Крымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов
В Крыму у жителя Керчи изъяли более 100 охотничьих патронов – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Керчи двое мужчин стали фигурантами уголовного дела о незаконной продаже, покупке и хранении более ста охотничьих патронов, сообщает МВД по Крыму.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в доме 45-летнего ранее не судимого местного жителя изъяли из незаконного оборота более 100 охотничьих патронов, которые, согласно проведенной экспертизе, признаны пригодными к выстрелам", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, прошлым летом он купил патроны у соседа и хранил их у себя для использования во время охоты.
Полицейские установили личность торговца боеприпасами. Им оказался 33-летний местный житель, который в данный момент находится под стражей за кражу медалей ветерана Великой Отечественной войны. Мужчина пояснил, что нашел патроны на свалке и решил продать их соседу.
Лицензии на хранение и продажу боеприпасов у обоих мужчин не было. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Покупателю патронов грозит до пяти лет лишения свободы, продавцу – от пяти до восьми лет колонии.
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