https://crimea.ria.ru/20250227/kreml-oboznachil-sudbu-novykh-regionov-i-perspektivy-otnosheniy-s-ssha-1144521778.html

Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США

Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, и этот факт не обсуждается. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T13:24

2025-02-27T13:24

2025-02-27T13:24

дмитрий песков

кремль

сша

украина

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стамбул

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, и этот факт не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также прокомментировал тему взаимоотношений Москвы и Вашингтона.Он также прокомментировал взаимоотношения Москвы и Вашингтона, подчеркнув, что избранный президент США Дональд Трамп готов слушать других, и Москва это видит. При этом Россия не ожидает легких и быстрых решений в отношениях двух стран."У России и США широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров пока нет. Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня, но при сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс", - сказал Песков.Говоря о встрече представителей России и США, которая проходит в четверг в Стамбуле, он отметил, что дипломаты работают в развитие понимания, достигнутого в ходе телефонного разговора президентов РФ И США, и договоренностей в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. При этом он предложил не забегать вперед и подчеркнул, что информация по результатам переговоров в Стамбуле будет предоставлена позже.Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее. Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по УкраинеТектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и СШАВ Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию конфликта

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стамбул

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, сша, украина, политика, стамбул, переговоры, внешняя политика, новости