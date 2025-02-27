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Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США
Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, и этот факт не обсуждается. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T13:24
2025-02-27T13:24
дмитрий песков
кремль
сша
украина
политика
стамбул
переговоры
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, и этот факт не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также прокомментировал тему взаимоотношений Москвы и Вашингтона.Он также прокомментировал взаимоотношения Москвы и Вашингтона, подчеркнув, что избранный президент США Дональд Трамп готов слушать других, и Москва это видит. При этом Россия не ожидает легких и быстрых решений в отношениях двух стран."У России и США широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров пока нет. Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня, но при сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс", - сказал Песков.Говоря о встрече представителей России и США, которая проходит в четверг в Стамбуле, он отметил, что дипломаты работают в развитие понимания, достигнутого в ходе телефонного разговора президентов РФ И США, и договоренностей в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. При этом он предложил не забегать вперед и подчеркнул, что информация по результатам переговоров в Стамбуле будет предоставлена позже.Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее. Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по УкраинеТектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и СШАВ Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию конфликта
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дмитрий песков, кремль, сша, украина, политика, стамбул, переговоры, внешняя политика, новости
Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США

Песков назвал условия для успешных переговоров России и США

13:24 27.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, и этот факт не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также прокомментировал тему взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

"Территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституцию, являются неотъемлемой частью нашей страны - России. Это абсолютно неоспоримо и не обсуждается", - заявил пресс-секретарь президента.

Он также прокомментировал взаимоотношения Москвы и Вашингтона, подчеркнув, что избранный президент США Дональд Трамп готов слушать других, и Москва это видит. При этом Россия не ожидает легких и быстрых решений в отношениях двух стран.
"У России и США широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров пока нет. Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня, но при сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс", - сказал Песков.
Говоря о встрече представителей России и США, которая проходит в четверг в Стамбуле, он отметил, что дипломаты работают в развитие понимания, достигнутого в ходе телефонного разговора президентов РФ И США, и договоренностей в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. При этом он предложил не забегать вперед и подчеркнул, что информация по результатам переговоров в Стамбуле будет предоставлена позже.
Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее.
Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
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Дмитрий ПесковКремльСШАУкраинаПолитикаСтамбулПереговорыВнешняя политикаНовости
 
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