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Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер
Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер
Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури. Об... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T12:30
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космос
солнце
вспышки на солнце
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ученые уточняют, что каждая из дыр примерно раз в месяц поворачивается к Земле и проходит напротив нее, приводя к значительному росту скорости солнечного ветра. В ходе предыдущего прохождения одной из двух дыр в середине февраля слабые геомагнитные возмущения фиксировали в течение недели.Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю в ночь с четверга на пятницу, сообщали ученые накануне. В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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космос, солнце, вспышки на солнце, земля, магнитные бури, новости
Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер

Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия корональных дыр Солнца – ученые

12:30 27.02.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"Крупные корональные дыры, сформировавшиеся на Солнце в начале года, никак не распадутся, и начинают возвращаться к Земле уже третий подряд оборот Солнца. Всего на звезде сейчас две таких структуры, расположенные на противоположных сторонах", - констатируют в лаборатории.

Ученые уточняют, что каждая из дыр примерно раз в месяц поворачивается к Земле и проходит напротив нее, приводя к значительному росту скорости солнечного ветра. В ходе предыдущего прохождения одной из двух дыр в середине февраля слабые геомагнитные возмущения фиксировали в течение недели.
"Сейчас Землю догнал поток быстрого солнечного ветра из второй дыры, меньшей по площади: соответственно, последствия также ожидаются умеренными. На ближайшие двое суток вероятность магнитных бурь находится в диапазоне 20-40%, хотя скорость солнечного ветра уже растет. Предварительно, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры до 2 марта включительно", - прогнозируют специалисты.
Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю в ночь с четверга на пятницу, сообщали ученые накануне. В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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космосСолнцеВспышки на СолнцеЗемляМагнитные буриНовости
 
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