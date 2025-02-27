Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер
Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия корональных дыр Солнца – ученые
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Крупные корональные дыры, сформировавшиеся на Солнце в начале года, никак не распадутся, и начинают возвращаться к Земле уже третий подряд оборот Солнца. Всего на звезде сейчас две таких структуры, расположенные на противоположных сторонах", - констатируют в лаборатории.
Ученые уточняют, что каждая из дыр примерно раз в месяц поворачивается к Земле и проходит напротив нее, приводя к значительному росту скорости солнечного ветра. В ходе предыдущего прохождения одной из двух дыр в середине февраля слабые геомагнитные возмущения фиксировали в течение недели.
"Сейчас Землю догнал поток быстрого солнечного ветра из второй дыры, меньшей по площади: соответственно, последствия также ожидаются умеренными. На ближайшие двое суток вероятность магнитных бурь находится в диапазоне 20-40%, хотя скорость солнечного ветра уже растет. Предварительно, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры до 2 марта включительно", - прогнозируют специалисты.
Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю в ночь с четверга на пятницу, сообщали ученые накануне. В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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