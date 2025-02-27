https://crimea.ria.ru/20250227/koronalnye-dyry-na-solntse--zemlyu-nakroet-solnechnyy-veter-1144518082.html

Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер

Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Корональные дыры на Солнце – Землю накроет солнечный ветер

Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури. Об... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T12:30

2025-02-27T12:30

2025-02-27T12:30

космос

солнце

вспышки на солнце

земля

магнитные бури

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ученые уточняют, что каждая из дыр примерно раз в месяц поворачивается к Земле и проходит напротив нее, приводя к значительному росту скорости солнечного ветра. В ходе предыдущего прохождения одной из двух дыр в середине февраля слабые геомагнитные возмущения фиксировали в течение недели.Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю в ночь с четверга на пятницу, сообщали ученые накануне. В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, солнце, вспышки на солнце, земля, магнитные бури, новости