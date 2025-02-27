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Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин
Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин
Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T15:32
2025-02-27T15:32
2025-02-27T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что новая администрация США демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от мессианских идеологических клише своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.И добавил, что возобновление российско-американских контактов не устраивает часть западных элит, которая по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать начавшийся диалог. Учитывая это, Москва будет использовать все возможности дипломатии и специальных служб для предотвращения подобных попыток, заключил глава государства.Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует не только слова, но главным образом дела, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуКогда Украину возьмут за стол переговоров"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
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Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин
Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды - Путин
15:32 27.02.2025 (обновлено: 15:41 27.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что новая администрация США демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от мессианских идеологических клише своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.
"Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте - это в огромной степени результат мужеств и стойкости наших Вооруженных Сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога о фундаментальном решении и украинского и других кризисов, в том числе и мирным путем - мы от этого никогда не отказывались", - отметил президент.
И добавил, что возобновление российско-американских контактов не устраивает часть западных элит, которая по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать начавшийся диалог. Учитывая это, Москва будет использовать все возможности дипломатии и специальных служб для предотвращения подобных попыток, заключил глава государства.
Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе
во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует не только слова, но главным образом дела, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
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