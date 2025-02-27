Рейтинг@Mail.ru
Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250227/kontakty-rossii-s-novoy-administratsiey-ssha-vselyayut-nadezhdu---putin-1144526649.html
Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин
Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин
Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T15:32
2025-02-27T15:41
россия
новости
владимир путин (политик)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142045767_0:109:3188:1902_1920x0_80_0_0_f5d7d9df9ab3748b714f2bee1734e3db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что новая администрация США демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от мессианских идеологических клише своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.И добавил, что возобновление российско-американских контактов не устраивает часть западных элит, которая по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать начавшийся диалог. Учитывая это, Москва будет использовать все возможности дипломатии и специальных служб для предотвращения подобных попыток, заключил глава государства.Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует не только слова, но главным образом дела, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуКогда Украину возьмут за стол переговоров"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142045767_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_76c0cf1850f2493fc4ac70a284aaa780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, владимир путин (политик), сша
Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин

Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды - Путин

15:32 27.02.2025 (обновлено: 15:41 27.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что новая администрация США демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от мессианских идеологических клише своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.

"Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте - это в огромной степени результат мужеств и стойкости наших Вооруженных Сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога о фундаментальном решении и украинского и других кризисов, в том числе и мирным путем - мы от этого никогда не отказывались", - отметил президент.

И добавил, что возобновление российско-американских контактов не устраивает часть западных элит, которая по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать начавшийся диалог. Учитывая это, Москва будет использовать все возможности дипломатии и специальных служб для предотвращения подобных попыток, заключил глава государства.
Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует не только слова, но главным образом дела, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры России и США: что ждет Украину
Когда Украину возьмут за стол переговоров
"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
 
РоссияНовостиВладимир Путин (политик)США
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют"
16:47Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов
16:34В Крыму ограничат въезд и выезд в одно из сел Нижнегорского района
16:13"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овец
16:00Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно
15:48Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы
15:41Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России
15:32Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин
15:28Взрыв у правительственного здания в Самарской области: возбуждено дело
15:10Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР
14:52Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче
14:35В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочего
14:32В Балаклаве на лето частично перекроют одну из улиц – схема
14:12В Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций
13:58Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение
13:44Мужчина бросил гранату на крыльцо правительства Самарской области
13:37Не забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения
13:35Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области
13:24Кремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с США
13:17Армия России громит врага на всех направлениях: ВСУ потеряли 1065 солдат
Лента новостейМолния