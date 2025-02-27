https://crimea.ria.ru/20250227/kontakty-rossii-s-novoy-administratsiey-ssha-vselyayut-nadezhdu---putin-1144526649.html

Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин

Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Контакты России с новой администрацией США вселяют надежду - Путин

Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T15:32

2025-02-27T15:32

2025-02-27T15:41

россия

новости

владимир путин (политик)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что новая администрация США демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от мессианских идеологических клише своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.И добавил, что возобновление российско-американских контактов не устраивает часть западных элит, которая по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать начавшийся диалог. Учитывая это, Москва будет использовать все возможности дипломатии и специальных служб для предотвращения подобных попыток, заключил глава государства.Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует не только слова, но главным образом дела, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуКогда Украину возьмут за стол переговоров"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США

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сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), сша