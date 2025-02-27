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Бойцы сил специальных операций в Крыму научили вежливости весь мир
Бойцы сил специальных операций в Крыму научили вежливости весь мир - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Бойцы сил специальных операций в Крыму научили вежливости весь мир
Бойцы Сил специальных операций России в 2014 году на примере Крыма показали мужество, величайший профессионализм и вежливость, о которой узнал весь мир. Об этом РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:06
2025-02-27T09:06
2025-02-27T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Сил специальных операций России в 2014 году на примере Крыма показали мужество, величайший профессионализм и вежливость, о которой узнал весь мир. Об этом в поздравлении с профессиональным праздником напомнил глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона отметил, что сегодня бойцы Сил специальных операций выполняют свой долг в зоне СВО, успешно решают самые сложные и ответственные задачи, вносят большой вклад в разгром врага.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал ССО символом "Крымской весны""Бойцы ССО — символ Крымской весны, нашего возвращения на Родину. В тот переломный период они обеспечили безопасность в республике, помогли сохранить мир и порядок на нашей земле. Во многом именно их профессионализм позволил нам бескровно вернуться в Россию, за что крымчане благодарны им", - отметил он в поздравлении.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бойцы сил специальных операций в Крыму научили вежливости весь мир
В истории российского Крыма силы спецназначений сыграли особую роль - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Сил специальных операций России в 2014 году на примере Крыма показали мужество, величайший профессионализм и вежливость, о которой узнал весь мир. Об этом в поздравлении с профессиональным праздником напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В истории российского Крыма ССО сыграли особую роль. Наши бойцы обеспечили безопасность крымчан, предотвратили кровопролитие и войну на крымской земле, которую готовились развязать украинские нацисты и их крымские приспешники. Мы всегда будем помнить об этом", - написал он в Telegram.
Глава региона отметил, что сегодня бойцы Сил специальных операций выполняют свой долг в зоне СВО, успешно решают самые сложные и ответственные задачи, вносят большой вклад в разгром врага.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал ССО символом "Крымской весны"
"Бойцы ССО — символ Крымской весны, нашего возвращения на Родину. В тот переломный период они обеспечили безопасность в республике, помогли сохранить мир и порядок на нашей земле. Во многом именно их профессионализм позволил нам бескровно вернуться в Россию, за что крымчане благодарны им", - отметил он в поздравлении.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
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