https://crimea.ria.ru/20250227/boytsy-sil-spetsialnykh-operatsiy-v-krymu-nauchili-vezhlivosti-ves-mir-1144512605.html

Бойцы сил специальных операций в Крыму научили вежливости весь мир

Бойцы сил специальных операций в Крыму научили вежливости весь мир - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Бойцы сил специальных операций в Крыму научили вежливости весь мир

Бойцы Сил специальных операций России в 2014 году на примере Крыма показали мужество, величайший профессионализм и вежливость, о которой узнал весь мир. Об этом РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T09:06

2025-02-27T09:06

2025-02-27T09:06

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Сил специальных операций России в 2014 году на примере Крыма показали мужество, величайший профессионализм и вежливость, о которой узнал весь мир. Об этом в поздравлении с профессиональным праздником напомнил глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона отметил, что сегодня бойцы Сил специальных операций выполняют свой долг в зоне СВО, успешно решают самые сложные и ответственные задачи, вносят большой вклад в разгром врага.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал ССО символом "Крымской весны""Бойцы ССО — символ Крымской весны, нашего возвращения на Родину. В тот переломный период они обеспечили безопасность в республике, помогли сохранить мир и порядок на нашей земле. Во многом именно их профессионализм позволил нам бескровно вернуться в Россию, за что крымчане благодарны им", - отметил он в поздравлении.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская весна, сергей аксенов, владимир константинов, силы специальных операций, россия, праздники и памятные даты, новости, новости крыма