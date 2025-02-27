https://crimea.ria.ru/20250227/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1144458501.html

Без осадков: погода в Крыму в четверг

Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Без осадков: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T00:01

2025-02-27T00:01

2025-02-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0, днем +5...+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут от +3 до +6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1144370913.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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