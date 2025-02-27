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Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Без осадков: погода в Крыму в четверг
Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Без осадков: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.02.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0, днем +5...+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут от +3 до +6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1144370913.html
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму без осадков и до 7 градусов тепла

00:01 27.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье 0…-3, днем +1…+6, в горах 0…-5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0, днем +5...+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут от +3 до +6.
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24 февраля, 09:17Радио "Спутник в Крыму"
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
22:42Освобождение курских сел и слова Трампа по сделке с РФ: главное за день
22:21В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей
22:04В Ялте пройдет XI международный Черноморский Форум виноделия
21:48Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
21:39Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника
21:3180 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку
21:07Применение дронов должно быть регламентировано на уровне ООН – мнение
20:59Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО
20:47Трамп назвал "хорошей идеей" отправить миротворцев из ЕС на Украину
20:32Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС
20:16Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом
20:07Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп
19:51Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе
19:31Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО
19:15Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму
19:01Рейд в Севастополе открыли
18:50В Севастополе закрыли рейд
18:43Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов
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