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Без осадков: погода в Крыму в четверг
Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Без осадков: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T00:01
2025-02-27T00:01
2025-02-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0, днем +5...+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут от +3 до +6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без осадков и до 7 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье 0…-3, днем +1…+6, в горах 0…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0, днем +5...+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут от +3 до +6.
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