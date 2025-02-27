https://crimea.ria.ru/20250227/armiya-rossii-gromit-vraga-na-vsekh-napravleniyakh-vsu-poteryali-1065-soldat-1144520916.html

Армия России громит врага на всех направлениях: ВСУ потеряли 1065 солдат

Армия России громит врага на всех направлениях: ВСУ потеряли 1065 солдат - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Армия России громит врага на всех направлениях: ВСУ потеряли 1065 солдат

Вооруженные силы России продвигаются вперед и сминают оборону противника в зоне проведения спецоперации. За сутки уничтожено 1065 боевиков ВСУ и десятки единиц... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T13:17

2025-02-27T13:17

2025-02-27T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются вперед и сминают оборону противника в зоне проведения спецоперации. За сутки уничтожено 1065 боевиков ВСУ и десятки единиц западной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и уничтожили до 310 военнослужащих Украины в районах населенных пунктов Андреевка, Песчаное, Успеновка, Котлино, Елизаветовка, Срибное и Удачное ДНР. Противник потерял танк Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, включая HMMWV производства США. Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли урон вражеским войскам в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое ДНР. Киев потерял на этом направлении более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155-мм самоходную артустановку Krab польского производства.Группировка "Запад" поразила противника в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь ДНР. Потери ВСУ превысили 180 солдат, четыре боевые бронированные машины, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения войск "Днепр" разбили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области. Противник лишился свыше 150 военнослужащих, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив противника в районах населенных пунктов Новомарково, Ступочки, Васюковка, Верхнекаменское, Миньковка и Часов Яр ДНР. Враг потерял свыше 150 военнослужащих и орудия полевой артиллерии.На Харьковском направлении подразделения "Севера" поразили формирования теробороны Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ лишились до 60 военнослужащих, уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.Средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21 756 танков и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 139 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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