https://crimea.ria.ru/20250226/vsu-atakovali-mnogoetazhku-i-energeticheskie-obekty-zaporozhskoy-oblasti-1144487691.html
ВСУ атаковали многоэтажку и энергетические объекты Запорожской области
ВСУ атаковали многоэтажку и энергетические объекты Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.02.2025
ВСУ атаковали многоэтажку и энергетические объекты Запорожской области
ВСУ ударили по объектам энергетики в Пологовском и Васильевском муниципалитетах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T11:59
2025-02-26T11:59
2025-02-26T12:00
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
обстрелы всу
энергетика
пологи
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по объектам энергетики в Пологовском и Васильевском муниципалитетах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Утром противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Васильевскую РЭС. "Один БПЛА был сбит и сдетонировал в воздушном пространстве. Пострадавших нет", - отметил губернатор.Также украинские боевики обстреляли из артиллерии город Пологи. Попадание пришлось по жилому многоквартирному дому, повреждены две квартиры.Информация о жертвах и пострадавших во всех случаях не поступала, уточнил Балицкий.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру регионов РФ. 26 февраля упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Всего за минувшую ночь 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.В Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в ПологахВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской областиДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу, энергетика, пологи, новости, новые регионы россии
ВСУ атаковали многоэтажку и энергетические объекты Запорожской области
В Запорожской области ВСУ атаковали электроподстанцию и РЭС – Балицкий
11:59 26.02.2025 (обновлено: 12:00 26.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по объектам энергетики в Пологовском и Васильевском муниципалитетах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Ночью беспилотник ВСУ ударил по электроподстанции в селе Басань Пологовского округа, повреждения получил трансформатор. В результате были обесточены села Басань, Тарасовка, Ульяновка, Шевченко. Ремонтно-восстановительные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено", - сообщил Балицкий.
Утром противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Васильевскую РЭС.
"Один БПЛА был сбит и сдетонировал в воздушном пространстве. Пострадавших нет", - отметил губернатор.
Также украинские боевики обстреляли из артиллерии город Пологи. Попадание пришлось по жилому многоквартирному дому, повреждены две квартиры.
Информация о жертвах и пострадавших во всех случаях не поступала, уточнил Балицкий.
ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру регионов РФ. 26 февраля упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу
в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Всего за минувшую ночь 83 БПЛА сбили
над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.
В Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома
в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.
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