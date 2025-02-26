https://crimea.ria.ru/20250226/vsu-atakovali-mnogoetazhku-i-energeticheskie-obekty-zaporozhskoy-oblasti-1144487691.html

ВСУ атаковали многоэтажку и энергетические объекты Запорожской области

ВСУ атаковали многоэтажку и энергетические объекты Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.02.2025

ВСУ атаковали многоэтажку и энергетические объекты Запорожской области

ВСУ ударили по объектам энергетики в Пологовском и Васильевском муниципалитетах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T11:59

2025-02-26T11:59

2025-02-26T12:00

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

обстрелы всу

энергетика

пологи

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по объектам энергетики в Пологовском и Васильевском муниципалитетах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Утром противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Васильевскую РЭС. "Один БПЛА был сбит и сдетонировал в воздушном пространстве. Пострадавших нет", - отметил губернатор.Также украинские боевики обстреляли из артиллерии город Пологи. Попадание пришлось по жилому многоквартирному дому, повреждены две квартиры.Информация о жертвах и пострадавших во всех случаях не поступала, уточнил Балицкий.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру регионов РФ. 26 февраля упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Всего за минувшую ночь 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.В Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в ПологахВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской областиДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС

запорожская область

пологи

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу, энергетика, пологи, новости, новые регионы россии