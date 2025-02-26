https://crimea.ria.ru/20250226/veterinar-otsenila-sostoyanie-spasennoy-v-yalte-koshki-musya--1144481093.html

Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси

Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси

Кошка Муся, которая была спасена альпинистами возле замка "Ласточкино гнездо", провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя намного лучше. Ее осмотрели... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T10:00

2025-02-26T10:00

2025-02-26T10:00

крым

новости крыма

замок "ласточкино гнездо"

происшествия

ветеринария

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Кошка Муся, которая была спасена альпинистами возле замка "Ласточкино гнездо", провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя намного лучше. Ее осмотрели ветеринары, все показатели в норме. Об этом в группе помощи животным написала ветеринарный врач Светлана, которая занимается лечением Муси.Муся получает лечение, направленное на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. Она проводит время в переноске, в которой ее доставили, потому что там чувствует себя в безопасности, отметила Светлана.В дальнейшем Мусе еще предстоит обследование внутренних органов, после чего усатой будут искать семью.23 февраля в интернете разошлись кадры, на которых мужчина сбрасывает кошку со скалы возле замка "Ласточкино гнездо". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об издевательстве над животным, фигурант был задержан в Джанкое и помещен в медицинское учреждение.Розыском Муси занялись волонтеры. На третий день она была обнаружена на скале возле моря, ее спасли альпинисты МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео Сброшенная с Ласточкиного гнезда кошка выжилаНа сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело

крым

замок "ласточкино гнездо"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, замок "ласточкино гнездо", происшествия, ветеринария, животные