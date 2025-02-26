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Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси
Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси
Кошка Муся, которая была спасена альпинистами возле замка "Ласточкино гнездо", провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя намного лучше. Ее осмотрели... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T10:00
2025-02-26T10:00
крым
новости крыма
замок "ласточкино гнездо"
происшествия
ветеринария
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Кошка Муся, которая была спасена альпинистами возле замка "Ласточкино гнездо", провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя намного лучше. Ее осмотрели ветеринары, все показатели в норме. Об этом в группе помощи животным написала ветеринарный врач Светлана, которая занимается лечением Муси.Муся получает лечение, направленное на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. Она проводит время в переноске, в которой ее доставили, потому что там чувствует себя в безопасности, отметила Светлана.В дальнейшем Мусе еще предстоит обследование внутренних органов, после чего усатой будут искать семью.23 февраля в интернете разошлись кадры, на которых мужчина сбрасывает кошку со скалы возле замка "Ласточкино гнездо". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об издевательстве над животным, фигурант был задержан в Джанкое и помещен в медицинское учреждение.Розыском Муси занялись волонтеры. На третий день она была обнаружена на скале возле моря, ее спасли альпинисты МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео Сброшенная с Ласточкиного гнезда кошка выжилаНа сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело
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крым, новости крыма, замок "ласточкино гнездо", происшествия, ветеринария, животные
Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси

Спасенная в Ялте кошка Муся провела ночь в клинике и чувствует себя хорошо - ветеринар

10:00 26.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСпасение кошки Муси
Спасение кошки Муси
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Кошка Муся, которая была спасена альпинистами возле замка "Ласточкино гнездо", провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя намного лучше. Ее осмотрели ветеринары, все показатели в норме. Об этом в группе помощи животным написала ветеринарный врач Светлана, которая занимается лечением Муси.
"Состояние стабильное, после дороги и пережитого стресса дала ей время отойти, она поела, попила. На данный момент проведены осмотр, фонендоскопия, термометрия, измерение давления и сахара. Показатели в норме", - написала врач Светалана.
Муся получает лечение, направленное на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. Она проводит время в переноске, в которой ее доставили, потому что там чувствует себя в безопасности, отметила Светлана.
"Самое ужасное позади. Кошечка жива, а это самое главное", - подытожила она.
В дальнейшем Мусе еще предстоит обследование внутренних органов, после чего усатой будут искать семью.
23 февраля в интернете разошлись кадры, на которых мужчина сбрасывает кошку со скалы возле замка "Ласточкино гнездо". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об издевательстве над животным, фигурант был задержан в Джанкое и помещен в медицинское учреждение.
Розыском Муси занялись волонтеры. На третий день она была обнаружена на скале возле моря, ее спасли альпинисты МЧС.
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