Ветеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки Муси
Спасенная в Ялте кошка Муся провела ночь в клинике и чувствует себя хорошо - ветеринар
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСпасение кошки Муси
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Кошка Муся, которая была спасена альпинистами возле замка "Ласточкино гнездо", провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя намного лучше. Ее осмотрели ветеринары, все показатели в норме. Об этом в группе помощи животным написала ветеринарный врач Светлана, которая занимается лечением Муси.
"Состояние стабильное, после дороги и пережитого стресса дала ей время отойти, она поела, попила. На данный момент проведены осмотр, фонендоскопия, термометрия, измерение давления и сахара. Показатели в норме", - написала врач Светалана.
Муся получает лечение, направленное на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. Она проводит время в переноске, в которой ее доставили, потому что там чувствует себя в безопасности, отметила Светлана.
"Самое ужасное позади. Кошечка жива, а это самое главное", - подытожила она.
В дальнейшем Мусе еще предстоит обследование внутренних органов, после чего усатой будут искать семью.
23 февраля в интернете разошлись кадры, на которых мужчина сбрасывает кошку со скалы возле замка "Ласточкино гнездо". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об издевательстве над животным, фигурант был задержан в Джанкое и помещен в медицинское учреждение.
Розыском Муси занялись волонтеры. На третий день она была обнаружена на скале возле моря, ее спасли альпинисты МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: