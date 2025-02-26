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В Симферополе пройдут учения по антитеррору
В Симферополе пройдут учения по антитеррору - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Симферополе пройдут учения по антитеррору
В Симферополе в четверг пройдут антитеррористические учения. Об этом информирует пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T10:06
2025-02-26T10:06
2025-02-26T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг пройдут антитеррористические учения. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.В рамках учений запланирована проверка готовности оперативных служб к ликвидации угрозы теракта, уточнили в пресс-службе. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и выполнять указания представителей экстренных служб, избегать паники и полагаться исключительно на информацию из официальных источников.В среду, 26 февраля, антитеррористические мероприятия проходят в алуштинском селе Лучистое, сообщала ранее глава администрации Алушты Галина Огнева.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитВ двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связьОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
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симферополь, учения, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
В Симферополе пройдут учения по антитеррору
В Симферополе проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта
10:06 26.02.2025 (обновлено: 10:56 26.02.2025)