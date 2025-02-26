https://crimea.ria.ru/20250226/v-simferopole-proydut-ucheniya-po-antiterroru-1144481312.html

В Симферополе пройдут учения по антитеррору

В Симферополе пройдут учения по антитеррору - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Симферополе пройдут учения по антитеррору

В Симферополе в четверг пройдут антитеррористические учения. Об этом информирует пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T10:06

2025-02-26T10:06

2025-02-26T10:56

симферополь

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг пройдут антитеррористические учения. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.В рамках учений запланирована проверка готовности оперативных служб к ликвидации угрозы теракта, уточнили в пресс-службе. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и выполнять указания представителей экстренных служб, избегать паники и полагаться исключительно на информацию из официальных источников.В среду, 26 февраля, антитеррористические мероприятия проходят в алуштинском селе Лучистое, сообщала ранее глава администрации Алушты Галина Огнева.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитВ двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связьОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, учения, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым