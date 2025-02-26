В Симферополе почтили память защитников Крыма – фото
В честь Дня Защитника Крыма в Симферополе возложили цветы к памятнику Вежливым людям
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В честь Дня Защитника Республики Крым возле здания Государственного совета республики в Симферополе состоялась церемония возложения цветов к мемориальной табличке и памятнику Вежливым людям на Площади Республики. Об этом с места события сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
26 февраля 2014 года под стенами Верховного совета АР Крым (теперь Государственный совет Республики Крым) состоялся митинг противников государственного переворота в Киеве. На мирный митинг пришли экстремисты, которые поддерживали киевскую верхушку, пришедшую к власти в результате переворота. Они попытались захватить правительственное здание, в результате этих действий погибло два человека - Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева.
В память об этом историческом событии, навсегда изменившим полуостров, на здание Госсовета была установлена мемориальная табличка. К ней сегодня возложили цветы, после чего участники церемонии переместились к памятнику Вежливым людям.
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, депутаты и руководство города Симферополь.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
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Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
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Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
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Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
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Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
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Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
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Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
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Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
8 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
С праздником жителей республики поздравил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что День защитника Республики Крым является важной датой для крымчан, единство которых остается таким же прочным, как и десять лет назад.
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