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В Симферополе почтили память защитников Крыма – фото

В Симферополе почтили память защитников Крыма – фото - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Симферополе почтили память защитников Крыма – фото

В честь Дня Защитника Республики Крым возле здания Государственного совета республики в Симферополе состоялась церемония возложения цветов к мемориальной... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T11:06

2025-02-26T11:06

2025-02-26T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В честь Дня Защитника Республики Крым возле здания Государственного совета республики в Симферополе состоялась церемония возложения цветов к мемориальной табличке и памятнику Вежливым людям на Площади Республики. Об этом с места события сообщает корреспондент РИА Новости Крым.26 февраля 2014 года под стенами Верховного совета АР Крым (теперь Государственный совет Республики Крым) состоялся митинг противников государственного переворота в Киеве. На мирный митинг пришли экстремисты, которые поддерживали киевскую верхушку, пришедшую к власти в результате переворота. Они попытались захватить правительственное здание, в результате этих действий погибло два человека - Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева.В память об этом историческом событии, навсегда изменившим полуостров, на здание Госсовета была установлена мемориальная табличка. К ней сегодня возложили цветы, после чего участники церемонии переместились к памятнику Вежливым людям.В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, депутаты и руководство города Симферополь.С праздником жителей республики поздравил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что День защитника Республики Крым является важной датой для крымчан, единство которых остается таким же прочным, как и десять лет назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-гоТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-гоОт защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан

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крым, симферополь, день защитника республики крым, общество, митинг 26 февраля 2014 года в крыму, госпереворот на украине, крымская весна, новости крыма, история