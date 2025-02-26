https://crimea.ria.ru/20250226/v-kurskoy-oblasti-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-1144491589.html

В Курской области освободили два населенных пункта

В Курской области освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Курской области освободили два населенных пункта

Бойцы группировки "Север" в Курской области освободили от врага два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T13:21

2025-02-26T13:21

2025-02-26T13:29

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

группировка войск "север"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Север" в Курской области освободили от врага два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другое вооружение.17 февраля Россия вернула контроль над Свердликово.19 февраля бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области и продолжили наступление по всей линии боевого соприкосновения, сообщал президент России Владимир Путин. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)