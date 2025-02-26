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В Курской области освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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В Курской области освободили два населенных пункта
В Курской области освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Курской области освободили два населенных пункта
Бойцы группировки "Север" в Курской области освободили от врага два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T13:21
2025-02-26T13:29
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Север" в Курской области освободили от врага два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другое вооружение.17 февраля Россия вернула контроль над Свердликово.19 февраля бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области и продолжили наступление по всей линии боевого соприкосновения, сообщал президент России Владимир Путин. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
В Курской области освободили два населенных пункта

В Курской области освободили Орловку и Погребки

13:21 26.02.2025 (обновлено: 13:29 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы в Курской области.
Работа сводной артиллерийской группы в Курской области. - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Север" в Курской области освободили от врага два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", - сказано в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другое вооружение.
17 февраля Россия вернула контроль над Свердликово.
19 февраля бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области и продолжили наступление по всей линии боевого соприкосновения, сообщал президент России Владимир Путин.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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