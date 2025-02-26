https://crimea.ria.ru/20250226/v-krymu-zakryt-sezon-okhoty---narushiteley-zhdut-shtrafy-1144487732.html

В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы

В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы

В Крыму завершился сезон охоты на все виды животных. Об этом в среду в своем Telegram-канале проинформировала министр экологии и природных ресурсов Республики... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T12:16

2025-02-26T12:16

2025-02-26T12:16

охота

незаконная охота

минэкологии крыма

ольга (шевцова) славгородская

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f61e8de5b356952ebac6fa44c8af878d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму завершился сезон охоты на все виды животных. Об этом в среду в своем Telegram-канале проинформировала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Она уточнила, что данные мониторинга ежегодно формируются к 1 апреля, это помогает выявить изменения состояния охотничьих ресурсов и организовать их рациональное использование.За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде лишения права охоты на срок до двух лет или штрафа, также дополнительно может быть назначено наказание в виде конфискации орудий охоты, напомнила глава минэкологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменитсяШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахДвое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

охота, незаконная охота, минэкологии крыма, ольга (шевцова) славгородская, крым, новости крыма