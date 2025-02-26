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В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы
В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы
В Крыму завершился сезон охоты на все виды животных. Об этом в среду в своем Telegram-канале проинформировала министр экологии и природных ресурсов Республики... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T12:16
2025-02-26T12:16
охота
незаконная охота
минэкологии крыма
ольга (шевцова) славгородская
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму завершился сезон охоты на все виды животных. Об этом в среду в своем Telegram-канале проинформировала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Она уточнила, что данные мониторинга ежегодно формируются к 1 апреля, это помогает выявить изменения состояния охотничьих ресурсов и организовать их рациональное использование.За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде лишения права охоты на срок до двух лет или штрафа, также дополнительно может быть назначено наказание в виде конфискации орудий охоты, напомнила глава минэкологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменитсяШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахДвое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
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охота, незаконная охота, минэкологии крыма, ольга (шевцова) славгородская, крым, новости крыма
В Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафы

В Крыму завершился сезон охоты - минэкологии

12:16 26.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОхотник заряжает ружье
Охотник заряжает ружье - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму завершился сезон охоты на все виды животных. Об этом в среду в своем Telegram-канале проинформировала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
"В Республике Крым завершился сезон охоты на все основные виды охотничьих животных. Теперь специалисты охотничьей отрасли проводят зимний учет охотничьих ресурсов. Сведения о численности будут включены в данные Государственного экологического мониторинга", - написала министр.
Она уточнила, что данные мониторинга ежегодно формируются к 1 апреля, это помогает выявить изменения состояния охотничьих ресурсов и организовать их рациональное использование.
За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде лишения права охоты на срок до двух лет или штрафа, также дополнительно может быть назначено наказание в виде конфискации орудий охоты, напомнила глава минэкологии.
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ОхотаНезаконная охотаМинэкологии КрымаОльга (Шевцова) СлавгородскаяКрымНовости Крыма
 
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