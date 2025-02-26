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В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей
В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей
Сотрудники Госавтоинспекции Крыма остановили 106 нетрезвых водителей за четыре дня в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T22:21
2025-02-26T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма остановили 106 нетрезвых водителей за четыре дня в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Семерых водителей задержали за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.В ходе рейда правоохранители задержали 133 транспортных средства.В ГАИ напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном совершении в течение года наступает уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиБыл пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в ФонтанкуПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
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РИА Новости Крым
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госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым, дорожное движение, транспорт, автомобиль, алкоголь
В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей

В Крыму сотрудники ГАИ остановили более 100 нетрезвых водителей за четыре дня

22:21 26.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма остановили 106 нетрезвых водителей за четыре дня в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"С 21 по 24 февраля 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Крым провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием "Нетрезвый водитель". Пресечено 106 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования", – говорится в сообщении.
Семерых водителей задержали за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.
В ходе рейда правоохранители задержали 133 транспортных средства.
В ГАИ напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном совершении в течение года наступает уголовная ответственность.
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Госавтоинспекция КрымаНовости КрымаКрымДорожное движениеТранспортАвтомобильалкоголь
 
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