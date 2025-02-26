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В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей

В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Крыму за четыре дня поймали более 100 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Крыма остановили 106 нетрезвых водителей за четыре дня в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T22:21

2025-02-26T22:21

2025-02-26T22:21

госавтоинспекция крыма

новости крыма

крым

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автомобиль

алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма остановили 106 нетрезвых водителей за четыре дня в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Семерых водителей задержали за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.В ходе рейда правоохранители задержали 133 транспортных средства.В ГАИ напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном совершении в течение года наступает уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиБыл пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в ФонтанкуПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым, дорожное движение, транспорт, автомобиль, алкоголь