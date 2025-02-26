https://crimea.ria.ru/20250226/v-krymu-stali-proizvodit-bolshe-produktov-i-elektroniki-1144480487.html

В Крыму стали производить больше продуктов и электроники

В Крыму стали производить больше продуктов и электроники - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Крыму стали производить больше продуктов и электроники

В Крыму, несмотря на санкции, растут объемы промышленного производства, в частности увеличилось производство мяса и хлебобулочных изделий, сообщил в среду глава РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T09:32

2025-02-26T09:32

2025-02-26T09:32

промышленность в крыму

сергей аксенов

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производство в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму, несмотря на санкции, растут объемы промышленного производства, в частности увеличилось производство мяса и хлебобулочных изделий, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Также, по его данным, на 7,4% выросло производство пищевых продуктов. При этом переработка мяса увеличилась на 15,8%, производство растительных и животных масел и жиров – почти на треть. Рост производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий превысил 10,2%, напитков – 21,3%. Объемы производства химической продукции и электрического оборудования увеличились по итогам года на 10,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 32,2%.Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции, заявлял ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян. По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работают более 1000 промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят заводВ Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильниковВ Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промышленность в крыму, сергей аксенов, крым, экономика крыма, новости крыма, производство в крыму