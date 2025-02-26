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В Крыму стали производить больше продуктов и электроники
В Крыму стали производить больше продуктов и электроники - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Крыму стали производить больше продуктов и электроники
В Крыму, несмотря на санкции, растут объемы промышленного производства, в частности увеличилось производство мяса и хлебобулочных изделий, сообщил в среду глава РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T09:32
2025-02-26T09:32
2025-02-26T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму, несмотря на санкции, растут объемы промышленного производства, в частности увеличилось производство мяса и хлебобулочных изделий, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Также, по его данным, на 7,4% выросло производство пищевых продуктов. При этом переработка мяса увеличилась на 15,8%, производство растительных и животных масел и жиров – почти на треть. Рост производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий превысил 10,2%, напитков – 21,3%. Объемы производства химической продукции и электрического оборудования увеличились по итогам года на 10,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 32,2%.Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции, заявлял ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян. По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работают более 1000 промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят заводВ Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильниковВ Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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промышленность в крыму, сергей аксенов, крым, экономика крыма, новости крыма, производство в крыму
В Крыму стали производить больше продуктов и электроники
В Крыму растут объемы промышленного производства - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму, несмотря на санкции, растут объемы промышленного производства, в частности увеличилось производство мяса и хлебобулочных изделий, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"Объем отгруженных промышленных товаров по итогам 2024 года превысил аналогичные показатели 2023-го на 13,7% и составил 237,6 млрд рублей. Объемы промышленного производства увеличились за прошедший год на 3,5%. В среднем по России – на 4,6%. Есть к чему стремиться", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также, по его данным, на 7,4% выросло производство пищевых продуктов. При этом переработка мяса увеличилась на 15,8%, производство растительных и животных масел и жиров – почти на треть. Рост производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий превысил 10,2%, напитков – 21,3%. Объемы производства химической продукции и электрического оборудования увеличились по итогам года на 10,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 32,2%.
Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции, заявлял ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян. По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работают более 1000 промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности.
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