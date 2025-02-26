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Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС
Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС
Упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T10:10
2025-02-26T10:16
россия
краснодарский край
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.На месте ЧП работают специальные службы, территория оцеплена. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.В ночь на 26 февраля 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь беспилотников - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.В Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС

Под Новороссийском из-за упавших обломков БПЛА произошел пожар – введен режим ЧС

10:10 26.02.2025 (обновлено: 10:16 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Краснодарском крае
Учения МЧС в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте ЧП работают специальные службы, территория оцеплена. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.
В ночь на 26 февраля 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь беспилотников - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.
В Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.
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РоссияКраснодарский крайНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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