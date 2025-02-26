https://crimea.ria.ru/20250226/upavshiy-bpla-povredil-gazovuyu-trubu-pod-novorossiyskom--vveden-rezhim-chs-1144481373.html

Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС

Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС

Упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T10:10

2025-02-26T10:10

2025-02-26T10:16

россия

краснодарский край

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском, произошел пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.На месте ЧП работают специальные службы, территория оцеплена. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.В ночь на 26 февраля 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь беспилотников - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.В Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)