https://crimea.ria.ru/20250226/simferopolskiy-rayon-v-sredu-chastichno-obestochat-1144472990.html

Симферопольский район в среду частично обесточат

Симферопольский район в среду частично обесточат - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Симферопольский район в среду частично обесточат

Симферопольский район в среду частично обесточат из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-26T07:12

2025-02-26T07:12

2025-02-25T19:01

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

симферопольский район

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_ca41ae3d33b7a7155672aaf8150b1699.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Симферопольский район в среду частично обесточат из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго".В частности света не будет по улицам Андижанской, Гиппократа, Спартанской, Херсонесской, Византийской, Садовой, Алуштинской, Партизанской, Константинопольской, Лесной, Аллейной, Солнечной, Речной, В. Ибраимова, Эски-Джами, Р. Кадыева, Мевляне, Азизлер, Арзы, Санджак, Бай Асана, Чокрак, Парковой, Монетной, Парниковой, Советской, Просторной, Октябрьской, Терешковой, Меркезий, Высокой, Верхней, Амурской, Набережной, Горной, Э. Улановой, Трудовой, Ф. Аблямитова, Ай-Петри, Тотайкой, Санжак, Нижней, в переулках Тихом, Коротком, Салгирном, Озерном.Кроме того, без света в указанный период останутся товарищество собственников недвижимости "Солнечная долина", Симферопольское лесоохотничье хозяйство, Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии", насосная станция "Воды Крыма", Православный приход Свято-Никольского храма, Централизованная клубная система Симферопольского района и ряд других предприятий и организаций района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератораЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, симферопольский район, крым, новости крыма