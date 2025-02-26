https://crimea.ria.ru/20250226/simferopolskiy-rayon-v-sredu-chastichno-obestochat-1144472990.html
Симферопольский район в среду частично обесточат
Симферопольский район в среду частично обесточат - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Симферопольский район в среду частично обесточат
Симферопольский район в среду частично обесточат из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-26T07:12
2025-02-26T07:12
2025-02-25T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Симферопольский район в среду частично обесточат из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго".В частности света не будет по улицам Андижанской, Гиппократа, Спартанской, Херсонесской, Византийской, Садовой, Алуштинской, Партизанской, Константинопольской, Лесной, Аллейной, Солнечной, Речной, В. Ибраимова, Эски-Джами, Р. Кадыева, Мевляне, Азизлер, Арзы, Санджак, Бай Асана, Чокрак, Парковой, Монетной, Парниковой, Советской, Просторной, Октябрьской, Терешковой, Меркезий, Высокой, Верхней, Амурской, Набережной, Горной, Э. Улановой, Трудовой, Ф. Аблямитова, Ай-Петри, Тотайкой, Санжак, Нижней, в переулках Тихом, Коротком, Салгирном, Озерном.Кроме того, без света в указанный период останутся товарищество собственников недвижимости "Солнечная долина", Симферопольское лесоохотничье хозяйство, Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии", насосная станция "Воды Крыма", Православный приход Свято-Никольского храма, Централизованная клубная система Симферопольского района и ряд других предприятий и организаций района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератораЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
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РИА Новости Крым
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Симферопольский район в среду частично обесточат
"Крымэнерго": симферопольский район в среду частично обесточат
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Симферопольский район в среду частично обесточат из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго".
"В связи с проведением ремонтных работ 26 февраля 2025 года в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение в селе Пионерское", - проинформировали в пресс-службе.
В частности света не будет по улицам Андижанской, Гиппократа, Спартанской, Херсонесской, Византийской, Садовой, Алуштинской, Партизанской, Константинопольской, Лесной, Аллейной, Солнечной, Речной, В. Ибраимова, Эски-Джами, Р. Кадыева, Мевляне, Азизлер, Арзы, Санджак, Бай Асана, Чокрак, Парковой, Монетной, Парниковой, Советской, Просторной, Октябрьской, Терешковой, Меркезий, Высокой, Верхней, Амурской, Набережной, Горной, Э. Улановой, Трудовой, Ф. Аблямитова, Ай-Петри, Тотайкой, Санжак, Нижней, в переулках Тихом, Коротком, Салгирном, Озерном.
Кроме того, без света в указанный период останутся товарищество собственников недвижимости "Солнечная долина", Симферопольское лесоохотничье хозяйство, Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии", насосная станция "Воды Крыма", Православный приход Свято-Никольского храма, Централизованная клубная система Симферопольского района и ряд других предприятий и организаций района.
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