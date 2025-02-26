https://crimea.ria.ru/20250226/seriyu-teraktov-predotvratili-v-stavropole-1144496816.html

Серию терактов предотвратили в Ставрополе

Серию терактов предотвратили в Ставрополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Серию терактов предотвратили в Ставрополе

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T16:04

2025-02-26T16:04

2025-02-26T16:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

новости

ставрополь

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.По данным ФСБ, злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора готовил нападения в Ставрополе с использованием бутылок с зажигательной смесью, Поджечь он планировал главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района города. "Мужчина провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - уточнили в ведомстве.Злоумышленника задержали. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора.Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серию диверсий предотвратили в шести регионах РоссииЗавербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской областиВ Симферополе пройдут учения по антитеррору

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, ставрополь, украина, безопасность