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Серию терактов предотвратили в Ставрополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Серию терактов предотвратили в Ставрополе
Серию терактов предотвратили в Ставрополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Серию терактов предотвратили в Ставрополе
Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T16:04
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости
ставрополь
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.По данным ФСБ, злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора готовил нападения в Ставрополе с использованием бутылок с зажигательной смесью, Поджечь он планировал главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района города. "Мужчина провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - уточнили в ведомстве.Злоумышленника задержали. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора.Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серию диверсий предотвратили в шести регионах РоссииЗавербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской областиВ Симферополе пройдут учения по антитеррору
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, ставрополь, украина, безопасность
Серию терактов предотвратили в Ставрополе

В Ставрополе ФСБ предотвратила поджоги управления МВД и военного госпиталя

16:04 26.02.2025 (обновлено: 16:25 26.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставрополе пресечена серия террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией", - говорится в релизе.
По данным ФСБ, злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора готовил нападения в Ставрополе с использованием бутылок с зажигательной смесью, Поджечь он планировал главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района города.
"Мужчина провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - уточнили в ведомстве.
Злоумышленника задержали. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактНовостиСтавропольУкраинаБезопасность
 
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