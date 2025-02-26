https://crimea.ria.ru/20250226/seriyu-teraktov-predotvratili-v-stavropole-1144496816.html
Серию терактов предотвратили в Ставрополе
Серию терактов предотвратили в Ставрополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Серию терактов предотвратили в Ставрополе
Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T16:04
2025-02-26T16:04
2025-02-26T16:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости
ставрополь
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f14018ad13ee0ccac29e47d02b891cc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.По данным ФСБ, злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора готовил нападения в Ставрополе с использованием бутылок с зажигательной смесью, Поджечь он планировал главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района города. "Мужчина провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - уточнили в ведомстве.Злоумышленника задержали. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора.Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серию диверсий предотвратили в шести регионах РоссииЗавербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской областиВ Симферополе пройдут учения по антитеррору
ставрополь
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_db5644a97f551ca327ea7e3e5e242301.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, ставрополь, украина, безопасность
Серию терактов предотвратили в Ставрополе
В Ставрополе ФСБ предотвратила поджоги управления МВД и военного госпиталя
16:04 26.02.2025 (обновлено: 16:25 26.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ставрополе, планировавшихся гражданином центральноазиатской страны по указанию куратора с Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставрополе пресечена серия террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией", - говорится в релизе.
По данным ФСБ, злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора готовил нападения в Ставрополе с использованием бутылок с зажигательной смесью, Поджечь он планировал главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района города.
"Мужчина провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - уточнили в ведомстве.
Злоумышленника задержали. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: