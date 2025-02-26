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С Мангуп-Кале ночью эвакуировали туристов с ребенком
С Мангуп-Кале ночью эвакуировали туристов с ребенком - РИА Новости Крым, 26.02.2025
С Мангуп-Кале ночью эвакуировали туристов с ребенком
В районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма спасатели эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. В темноте туристы сбились с РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T10:25
2025-02-26T10:25
2025-02-26T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма спасатели эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. В темноте туристы сбились с тропы и заблудились, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.На поиски выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и республиканского Главка МЧС России."В результате заблудившиеся были найдены в районе верховья балки Гамам-Дере. В медпомощи люди не нуждались. Спасатели сопроводили их к личному автомобилю в селе Ходжа-Сала", - информируют в МЧС.В ведомстве напомнили, что перед выходом в горы следует тщательно изучить маршрут и возвращаться из похода до наступления темноты, особенно, если в группе есть дети.Ранее в Крыму группу туристов эвакуировали с горы Чатыр-Даг, им понадобилась помощь из-за сложных погодных условий. Пятеро туристов поднимались по Холодному Кулуару, один из них выбился из сил и не смог продолжить движение самостоятельно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала в смотровую яму и перестала чувствовать ногиТуристка упала в пятиметровый овраг на Чуфут-Кале в КрымуВ Крыму с горы Чатыр-Даг эвакуировали пострадавшую женщину
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, мангуп, мчс крыма, происшествия, горы, горы крыма, туризм, общество, новости крыма
С Мангуп-Кале ночью эвакуировали туристов с ребенком
В Крыму из пещерного города Мангуп-Кале ночью эвакуировали двоих взрослых и ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма спасатели эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. В темноте туристы сбились с тропы и заблудились, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
"25 февраля поздно вечером три человека, в том числе один несовершеннолетний, заблудились в районе пещерного города Мангуп-Кале. Из-за темноты они сбились с тропы, находясь неподалеку от церкви Святого Георгия", - говорится в сообщении.
На поиски выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и республиканского Главка МЧС России.
"В результате заблудившиеся были найдены в районе верховья балки Гамам-Дере. В медпомощи люди не нуждались. Спасатели сопроводили их к личному автомобилю в селе Ходжа-Сала", - информируют в МЧС.
В ведомстве напомнили, что перед выходом в горы следует тщательно изучить маршрут и возвращаться из похода до наступления темноты, особенно, если в группе есть дети.
Ранее в Крыму группу туристов эвакуировали
с горы Чатыр-Даг, им понадобилась помощь из-за сложных погодных условий. Пятеро туристов поднимались по Холодному Кулуару, один из них выбился из сил и не смог продолжить движение самостоятельно.
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