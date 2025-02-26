https://crimea.ria.ru/20250226/regionam-rossii-razreshat-vybirat-model-mestnogo-samoupravleniya-1144495856.html

Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления

Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления

Госдума утвердила поправки, позволяющие российским регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления с учетом индивидуальных особенностей,... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T15:48

2025-02-26T15:48

2025-02-26T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Госдума утвердила поправки, позволяющие российским регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления с учетом индивидуальных особенностей, сообщает РИА Новости.Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. В первоначальном виде законопроект безальтернативно предусматривал одноуровневую систему самоуправления.После окончательного принятия закона субъекты смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему самоуправления либо сохранить двухуровневую.Одноуровневая система позволяет создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Вместо отдельных администраций городских округов, районов и поселений создается единый орган, который берет на себя полную ответственность за решение всех вопросов местного значения.Двухуровневая система является традиционной и подразумевает функционирование сельских и городских поселений, а также муниципальных районов.Кроме того, согласно принятым поправкам, у регионов появится возможность переходить на одноуровневую систему только частично, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую.По его словам, в ряде субъектов первичный уровень прочно встроен в систему управления, местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства субъектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, россия, закон и право, местное самоуправление