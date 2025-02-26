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Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления
Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления
Госдума утвердила поправки, позволяющие российским регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления с учетом индивидуальных особенностей,... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T15:48
2025-02-26T15:50
новости
государственная дума рф
россия
закон и право
местное самоуправление
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Госдума утвердила поправки, позволяющие российским регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления с учетом индивидуальных особенностей, сообщает РИА Новости.Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. В первоначальном виде законопроект безальтернативно предусматривал одноуровневую систему самоуправления.После окончательного принятия закона субъекты смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему самоуправления либо сохранить двухуровневую.Одноуровневая система позволяет создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Вместо отдельных администраций городских округов, районов и поселений создается единый орган, который берет на себя полную ответственность за решение всех вопросов местного значения.Двухуровневая система является традиционной и подразумевает функционирование сельских и городских поселений, а также муниципальных районов.Кроме того, согласно принятым поправкам, у регионов появится возможность переходить на одноуровневую систему только частично, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую.По его словам, в ряде субъектов первичный уровень прочно встроен в систему управления, местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства субъектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, государственная дума рф, россия, закон и право, местное самоуправление
Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления

Госдума планирует разрешить регионам РФ выбирать модель местного самоуправления

15:48 26.02.2025 (обновлено: 15:50 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Госдума утвердила поправки, позволяющие российским регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления с учетом индивидуальных особенностей, сообщает РИА Новости.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. В первоначальном виде законопроект безальтернативно предусматривал одноуровневую систему самоуправления.
После окончательного принятия закона субъекты смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему самоуправления либо сохранить двухуровневую.
Одноуровневая система позволяет создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Вместо отдельных администраций городских округов, районов и поселений создается единый орган, который берет на себя полную ответственность за решение всех вопросов местного значения.
Двухуровневая система является традиционной и подразумевает функционирование сельских и городских поселений, а также муниципальных районов.
Кроме того, согласно принятым поправкам, у регионов появится возможность переходить на одноуровневую систему только частично, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую.
"Наша страна огромная и субъекты Российской Федерации разные. Определяясь с системой местного самоуправления, необходимо учитывать особенности региона – и социально-экономическую, и историческую составляющие каждой территории", – отмечал ранее Володин.
По его словам, в ряде субъектов первичный уровень прочно встроен в систему управления, местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства субъектов.
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