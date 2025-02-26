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Политолог оценил фактор влияния переговоров с США на выборы в России

Политолог оценил фактор влияния переговоров с США на выборы в России - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Политолог оценил фактор влияния переговоров с США на выборы в России

Общефедеральная политическая повестка, в том числе фактор российско-американских переговоров, не будет оказывать существенного влияния на ход и результаты... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T07:56

2025-02-26T07:56

2025-02-26T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Общефедеральная политическая повестка, в том числе фактор российско-американских переговоров, не будет оказывать существенного влияния на ход и результаты избирательной кампании 2025 года в России. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Единый день голосования в России в этом году состоится 14 сентября. В частности, пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы в Алтайском и Краснодарском краях, Самарской и Рязанской областях. Кроме того, в 19-ти субъектах РФ будут избирать губернаторов, в том числе в Севастополе и Краснодарском крае.В свою очередь председатель правления ФоРГО Константин Костин полагает, что главное испытание, которое ждет всех участников выборов, в первую очередь политические партии – это многовариантность повестки. По его словам, фактор "новой нормальности" в условиях специальной военной операции имел серьезное влияние на ход и результативность выборов в России, поскольку оппозиционные партии не смогли сформулировать свою повестку и найти своего избирателя. Но теперь в свете российско-американских контактов по вопросу прекращения конфликта на Украине ситуация будет меняться, считает политолог.По его словам, российско-американские переговоры, как следует из результатов социологических исследований, уже приводят к изменению общественных настроений.По мнению эксперта, выиграют или, по крайне мере, сумеют удержать и усилить свои позиции те, кто сможет достаточно быстро адаптироваться к изменениям этой повестки."Слова, сообщения, которые будут адресоваться избирателям, будут иметь большое значение. Вопрос – кто расскажет о новейшей нормальности, в чьей интерпретации это будет наиболее привлекательно и интересно для избирателей. Это будет зависеть от того, как будут сформированы предвыборные программы, слоганы и риторика", – подчеркнул председатель правления ФоРГО.14 февраля президент России Владимир Путин одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, россия, выборы, севастополь, мнения, выборы в крыму и севастополе, выборы губернатора севастополя