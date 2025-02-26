https://crimea.ria.ru/20250226/pensii-i-vyplaty-v-krymu---chto-novogo-zhdat-v-2025-godu-1144473156.html

Пенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 году

Пенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 году - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Пенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 году

В Крыму, как и по всей России, в 2025 году произведена индексация пенсий и социальных пособий на 9,5%. О текущем размере выплат и мерах поддержки, на которые... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T08:31

2025-02-26T08:31

2025-02-26T08:31

радио "спутник в крыму"

социальная пенсия

пенсия

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новости

иван рябоконь

отделение социального фонда россии по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму, как и по всей России, в 2025 году произведена индексация пенсий и социальных пособий на 9,5%. О текущем размере выплат и мерах поддержки, на которые могут рассчитывать жители республики, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Иван Рябоконь.Индексация пенсий"С января 2025 года отделением СФР по Крыму была проиндексирована пенсия сначала на 7,3%, в феврале доинексирована еще на 2,2% по решению президента. Важно подчеркнуть, что индексация была произведена на размер пенсии, который был еще в декабре, до первого январского перерасчета", - говорит Рябоконь.Индексация работающим пенсионерам впервые произведена за все предыдущие периоды, в которые ранее они не обращались за перерасчетом. Граждане имеют право уволиться, обратиться в органы Социального фонда, получить перерасчет и при желании снова трудоустроится, но получать уже повышенную пенсию, поясняет представитель фонда.Социальная помощьТакже в этом году повышены выплаты беременным женщинам - сейчас это более 18,4 тысяч рублей, если женщина встала на учет на ранних сроках беременности. Также повышено единое пособие на ребенка - детский МРОТ составляет в Крыму 16 685 рублей. Материнский капитал проиндексирован на 9,5%."Изменение по маткапиталу произошли с 1 января 2025 года, и касаются детей, рожденных с этой даты. Также произошла индексация всей суммы остатка на сертификате. Мамочки, у которых осталось сумма 10 и более тысяч рублей на остатке, могут написать заявление, чтобы просто их снять", - информирует Рябоконь.Ветераны Великой Отечественной и СВОНа 9,5% с этого года проиндексирована и ежемесячная денежная выплата, которую получают граждане с инвалидностью, участники спецоперации и Великой Отечественной войны. Она составляет 1728 рублей. Также проиндексирован набор социальных услуг: санаторно-курортное лечение, приобретение лекарств, проезд к месту лечения.Социальный фонд также готовит выплаты к годовщине Великой Победы. По 80 тысяч ло 9 мая получат участники и инвалиды Великой Отечественной, их вдовы, блокадники, жители осажденного Севастополя, Сталинграда, несовершеннолетние узники концлагерей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат по 50 тысяч - все это произойдет без заявлений.Клиентские центры и "Госуслуги""В Крыму с 1 января 2025 года открыта флагманская клиентская служба в Симферополе и в Симферопольском районе. Можно попасть на прием к специалисту или же самостоятельно подать заявление на услугу через "Госуслуги" в цифровой зоне клиентской службы - места для выхода в интернет оборудованы. Есть игровые зоны, поэтому посещение клиентской службы с ребенком тоже будет комфортным", - говорит гость эфира.По его словам, флагманская клиентская служба работает 6 дней в неделю, в будние дни - с 8 до 19 часов. В других регионах Крыма клиентские службы, кроме будних дней, дополнительно работают в последнюю субботу месяца. В частности в Ялте, Керчи - с 9 до 15 часов. В остальных районах - с 9 до 13 часов, без перерыва. "Госуслуги" доступны без выходных, напомнил Рябоконь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал: на что его потратили семьи в КрымуВ Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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