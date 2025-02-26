https://crimea.ria.ru/20250226/osvobozhdenie-kurskikh-sel-i-slova-trampa-po-sdelke-s-rf-glavnoe-za-den-1144508464.html

Освобождение курских сел и слова Трампа по сделке с РФ: главное за день

Освобождение курских сел и слова Трампа по сделке с РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Освобождение курских сел и слова Трампа по сделке с РФ: главное за день

Российские войска освободили села Орловка и Погребки в Курской области. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Крым и Краснодарский край... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T22:42

2025-02-26T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Российские войска освободили села Орловка и Погребки в Курской области. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Крым и Краснодарский край. Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности заключить сделку с Россией по совместной разработке месторождений редкоземельных металлов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости остановки украинского конфликта по линии соприкосновения. В Румынии арестовали кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. Ветеринары рассказали о состоянии спасенной в Ялте кошки Муси.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение населенных пунктов Курской областиБойцы группировки "Север" Вооруженных сил РФ в ходе наступления освободили два населенных пункта Курской области – Орловка и Погребки.По данным Минобороны РФ, российские войска отразили две контратаки ВСУ и поразили их в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный. За сутки украинские формирования лишились свыше 270 человекВсего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другое вооружение.Массированная атака беспилотников на Кубань и КрымСилы ПВО в ночь на среду отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России.По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Обломки сбитых беспилотников повредили три жилых дома в Темрюкском районе Кубани и Туапсе.Кроме того, упавшие обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканское под Новороссийском.Произошло возгорание, но пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.Ответ Трампа на предложение ПутинаПрезидент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Россией по совместной разработке месторождений редкоземельных металлов на территории РФ.По словам Трампа, и у России, и у Украины есть залежи редкоземельных металлов, а также нефти и газа, и он "хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским "редкоземам".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что что Российская Федерация готова предложить США совместно работать в области редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии, отметив, что Россия – один из безусловных лидеров по запасам этих ископаемых.Заявления Лаврова ор принципах урегулирования конфликта на УкраинеГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не пойдет на прекращение украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами в соответствии с Конституцией РФ.Кроме того, по словам министра, "то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов".Лавров также добавил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине.Он подчеркнул, что этот подход, который навязывается прежде всего Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.Арест Джеорджеску в РумынииВ Румынии арестован кандидат в президенты страны Кэлин Джеорджеску, выступающий за нормализацию отношений с Россией.По данным СМИ, политика остановили на дороге, задержали и доставили в генеральную прокуратуру на допрос.Ранее был выдан ордер на его арест. Политика обвиняют в пропаганде фашизма и высказываний лиц, причастных к военным преступлениям, а также сообщении ложной информации, создании и поддержке антисемитской организации, создании фашистской организации, предоставлении ложных сведений о финансировании избирательной кампании и призывах против конституционного строя.Спасенная в Ялте кошка Муся чувствует себя хорошоКошка Муся, которая была спасена альпинистами возле замка "Ласточкино гнездо", провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя намного лучше.По словам ветеринарного врача Светланы, которая занимается лечением Муси, состояние животного стабильное. Ветеринар провела осмотр, фонендоскопию, термометрию, измерила давление и сахар. Все показатели в норме.Муся получает лечение, направленное на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. Она проводит время в переноске, в которой ее доставили, потому что там чувствует себя в безопасности

https://crimea.ria.ru/20250226/sovetnik-aksenova-nazval-tsel-udarov-vsu-po-energodaru-i-zaporozhskoy-aes-1144507240.html

https://crimea.ria.ru/20250226/sem-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-1144508294.html

https://crimea.ria.ru/20250226/pochemu-rf-i-ssha-mozhet-byt-vygodno-vmeste-dobyvat-redkozemelnye-metally-1144490845.html

https://crimea.ria.ru/20250226/tramp-posovetoval-ukraine-zabyl-o-nato-1144510030.html

https://crimea.ria.ru/20250226/sud-obyazal-mts-prekratit-vzimat-doplatu-v-krymu-i-sevastopole-1144507709.html

https://crimea.ria.ru/20250226/dorogu-alushta--yalta-zasypaet-snegom-ogranicheno-dvizhenie-bolshegruzov-1144504100.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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