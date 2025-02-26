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Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров
Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров
Россия не пойдет на прекращение украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T14:07
2025-02-26T14:08
сергей лавров
переговоры
украина
россия
политика
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Россия не пойдет на прекращение украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами в соответствии с Конституцией РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Кроме того, по словам Лаврова, "то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов"."Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре", - подчеркнул глава российского дипведомства.Ранее Лавров заявил о недопустимости каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, заключающихся в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных украинцев. По словам Рябкова, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиямиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на Украине "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США "Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу
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сергей лавров, переговоры, украина, россия, политика, новые регионы россии, новости
Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров

Россия не пойдет на остановку украинского конфликта по линии соприкосновения – Лавров

14:07 26.02.2025 (обновлено: 14:08 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Россия не пойдет на прекращение украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами в соответствии с Конституцией РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Были идеи: "давайте оставим линию соприкосновения – вот это российская, а это украинская". Такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей", - сказал министр журналистам по итогам визита в Катар.
Кроме того, по словам Лаврова, "то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов".
"Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре", - подчеркнул глава российского дипведомства.
Ранее Лавров заявил о недопустимости каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, заключающихся в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных украинцев. По словам Рябкова, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями
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