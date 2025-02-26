https://crimea.ria.ru/20250226/ostanovki-konflikta-na-ukraine-po-linii-soprikosnoveniya-ne-budet--lavrov-1144493164.html

Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров

Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров

Россия не пойдет на прекращение украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T14:07

2025-02-26T14:07

2025-02-26T14:08

сергей лавров

переговоры

украина

россия

политика

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_0:137:2990:1819_1920x0_80_0_0_ec8cdf51165ae16fa98061be7a466b9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Россия не пойдет на прекращение украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами в соответствии с Конституцией РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Кроме того, по словам Лаврова, "то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов"."Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре", - подчеркнул глава российского дипведомства.Ранее Лавров заявил о недопустимости каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, заключающихся в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных украинцев. По словам Рябкова, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиямиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на Украине "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США "Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу

украина

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, переговоры, украина, россия, политика, новые регионы россии, новости