Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров
Россия не пойдет на остановку украинского конфликта по линии соприкосновения – Лавров
14:07 26.02.2025 (обновлено: 14:08 26.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Россия не пойдет на прекращение украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами в соответствии с Конституцией РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Были идеи: "давайте оставим линию соприкосновения – вот это российская, а это украинская". Такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей", - сказал министр журналистам по итогам визита в Катар.
Кроме того, по словам Лаврова, "то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов".
"Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре", - подчеркнул глава российского дипведомства.
Ранее Лавров заявил о недопустимости каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, заключающихся в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных украинцев. По словам Рябкова, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями
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