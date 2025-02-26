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Над Кубанью сбили беспилотники

Над Кубанью сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Над Кубанью сбили беспилотники

Два украинских беспилотника уничтожили утром в среду над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T08:21

2025-02-26T08:21

2025-02-26T08:27

краснодарский край

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

кубань

пво

безопасность

новости

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника уничтожили утром в среду над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 26 февраля 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь беспилотников - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.А в Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), кубань, пво, безопасность, новости, обстрелы всу, происшествия