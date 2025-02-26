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Над Кубанью сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Над Кубанью сбили беспилотники
Над Кубанью сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Над Кубанью сбили беспилотники
Два украинских беспилотника уничтожили утром в среду над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T08:21
2025-02-26T08:27
краснодарский край
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
пво
безопасность
новости
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника уничтожили утром в среду над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 26 февраля 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь беспилотников - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.А в Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), кубань, пво, безопасность, новости, обстрелы всу, происшествия
Над Кубанью сбили беспилотники

Над Краснодарским краем уничтожили два беспилотника

08:21 26.02.2025 (обновлено: 08:27 26.02.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника уничтожили утром в среду над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края", - сказано в сообщении.
В ночь на 26 февраля 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь беспилотников - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ночью в акватории Черного моря на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.
А в Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.
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Краснодарский крайМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)КубаньПВОБезопасностьНовостиОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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